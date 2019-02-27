2月消費者信心指數連二升 投資股票時機上升最多

2019-02-27 10:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



中央大學台經中心今（27）日公布2月消費者信心指數（CCI）調查的總數為84.69點，與上月相較上升1.06點。其中，六項子指標全數上升，以「投資股票時機」上升最多；「就業機會」上升最少，卻是唯一「樂觀」。

台經中心說明，從絕對水準來看，六項指標中僅有「未來半年國內就業機會」指標偏向樂觀，其餘五項皆悲觀指標。子指標分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」。

上升幅度最小的指標為「未來半年國內就業機會」，本月調查為100.15點，較上個月調查結果上升0.5點，雖然上升幅度最小，卻是唯一呈現「偏向樂觀」的指標。

上升幅度第一的指標是「未來半年投資股票時機」，本次調查結果為95.6點，與上個月調查結果相較上升1.8點；居次的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為83.95點，較上個月上升1.15點。

至於有關民生消費信心指標，「未來半年國內物價水準」，本月調查結果為48.1點，與上月上升1.05點；「未來半年購買耐久性財貨時機」，為90.85點，與上月上升0.95點；「未來半年家庭經濟狀況」，為89.5點，同樣較上月微幅上升0.9點。

另外，台經中心也調查，「目前健康狀況」指標，本月調查結果為130.35點，較上月的調查結果幾乎持平，些微上升0.05點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀。「預期健康狀況」指標，本月調查結果為106.3點，較上月上升0.45點，呈現樂觀。