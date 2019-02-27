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「川金二會」河內登場：越南東道主有什麼好賺？

2月消費者信心指數連二升 投資股票時機上升最多

2019-02-27 10:54經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

中央大學台經中心今（27）日公布2月消費者信心指數（CCI）調查的總數為84.69點，與上月相較上升1.06點。其中，六項子指標全數上升，以「投資股票時機」上升最多；「就業機會」上升最少，卻是唯一「樂觀」。

台經中心說明，從絕對水準來看，六項指標中僅有「未來半年國內就業機會」指標偏向樂觀，其餘五項皆悲觀指標。子指標分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」。

上升幅度最小的指標為「未來半年國內就業機會」，本月調查為100.15點，較上個月調查結果上升0.5點，雖然上升幅度最小，卻是唯一呈現「偏向樂觀」的指標。

上升幅度第一的指標是「未來半年投資股票時機」，本次調查結果為95.6點，與上個月調查結果相較上升1.8點；居次的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為83.95點，較上個月上升1.15點。

至於有關民生消費信心指標，「未來半年國內物價水準」，本月調查結果為48.1點，與上月上升1.05點；「未來半年購買耐久性財貨時機」，為90.85點，與上月上升0.95點；「未來半年家庭經濟狀況」，為89.5點，同樣較上月微幅上升0.9點。

另外，台經中心也調查，「目前健康狀況」指標，本月調查結果為130.35點，較上月的調查結果幾乎持平，些微上升0.05點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀。「預期健康狀況」指標，本月調查結果為106.3點，較上月上升0.45點，呈現樂觀。

消費者信心指數調查是由中央大學台經中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦，調查期間為2019年2月19日至23日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2,796位20歲以上民眾，在95％信心水準下抽樣誤差為正負2個百分點。

2月消費者信心指數（CCI）調查六項子指標全數上升。圖／中央大學台經中心提供
2月消費者信心指數（CCI）調查六項子指標全數上升。圖／中央大學台經中心提供
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「未來半年投資股票時機」指標上升最多。 圖／中央大學台經中心提供
「未來半年投資股票時機」指標上升最多。 圖／中央大學台經中心提供
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「未來半年國內就業機會」指標上升最少，卻是唯一「樂觀」。 圖／中央大學台經中心提...
「未來半年國內就業機會」指標上升最少，卻是唯一「樂觀」。 圖／中央大學台經中心提供
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2月消費者信心指數（CCI）調查的總數為84.69點，與上月相較上升1.06點。...
2月消費者信心指數（CCI）調查的總數為84.69點，與上月相較上升1.06點。 圖／中央大學台經中心提供
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