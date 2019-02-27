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中華電網速稱冠 MWC頒獎

2019-02-27 00:58經濟日報 記者黃晶琳／台北報導

中華電信近期在行動網路速度捷報頻傳，國際知名行動網路測速報告Speedtest在世界行動通訊大會（MWC）上頒給中華電信「2018年台灣行動網速第一名」（Fastest Mobile Network 2018） 大獎。中華電信董事長鄭優持續加碼行動網路建設，矢志要重返網路速度第一名地位，鄭優多次強調，只要客戶有需要，就加碼建設4G網路，要讓網路品質向上提升。

中華電信獲國際知名行動網路報告權威Speedtest頒發「2018年台灣行動網速...
中華電信獲國際知名行動網路報告權威Speedtest頒發「2018年台灣行動網速第一名」，由中華電信行動通信分公司總經理陳明仕(右)代表領獎。 中華電信／提供
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中華電信行動通信分公司總經理陳明仕親赴MWC現場領獎，他表示，獲獎除展現中華電信對於行動品質的努力，更印證致力提供客戶最佳服務體驗的堅持。

為提升行動網路品質，鄭優與中華電信總經理謝繼茂及執副級主管每周召開會議，制定「贏的策略」，搭配One CHT精神，結合南、北分工的傳輸優化團隊，訂下每月執行目標和檢核制度，並推動以客戶為中心的建設，加強基地台建設、傳輸升速、品質優化等多項作業，以擴大行動網路資本支出、加碼基地台投資建設、運用先進載波聚合技術三軌並進。

中華電信表示，2017年至2018年，中華電信每年的行動通訊資本支出均超過100億元，加碼投資行動寬頻網路基礎建設，基地台數量年增三到四成。國家通訊傳播委員會（NCC）公布的基地台數量，中華電信也拿下第一，同時整合900、1800、2600、2100MHz共四頻段，上下行頻寬共計180MHz，冠居全台的頻寬資源優勢，在全台超過九成涵蓋區域提供載波據和服務，更成為全台唯一提供五個載波聚合業者，成為網速冠軍的關鍵。

近期中華電信在行動網路速度評比上陸續獲得NCC及國際測速單位OpenSignal測速冠軍。

展望2019年，中華電信表示，為提升尖峰時刻客戶下載速率，持續建設4G高頻段基地台，並針對全台超過500處人潮密集區域，運用擁有全台4G最大頻寬資源，獨家提供高速基地台6CC技術，將有效提升行動網路速度，讓客戶對中華電信行動品質更有感。

中華電信4G鄭優
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