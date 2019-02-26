微星與成功大學產學合作 培育專業繪圖設計人才

2019-02-26 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



全球電競領導品牌微星科技深耕校園，接續與萬能科技大學、啟英高中、十信高中等產學合作計畫，今天再宣布與國立成功大學建立產學合作關係，提供該校繪圖設計教學課程的專業工作站筆電，由微星科技行政管理協理處簡文哲、成功大學建築系主任吳光庭代表雙方簽訂合作備忘錄。

微星表示，將藉由微星工作站的進駐，讓成大建築系所同學享受高品質且穩定的學習環境，對於往後的實務課程、畢業製作等皆有相當大的助益，而該校學生的使用經驗也將做為微星未來在產品研發上的參考依據，使產品更貼近使用者的需求。

微星科技表示，除了電競系列，微星亦針對高階繪圖設計工作需求打造專業的行動繪圖工作筆電，速度、效能、穩定兼具的絕佳工作平台，是CAD與3D繪圖工作者的首選。微星對於校園耕耘相當重視，自2012年起開辦校園電競研習活動，提升學生對於電腦與電競產業的認識

，活動辦理累積已將近百場。

微星表示，今年度將會持續加強化校園的深耕，不論是電競或設計產業，包括硬體設備建置、實務課程合作與交流等，歡迎相關學校系所共襄盛舉。

本次成功大學採用的WS63行動繪圖工作站搭載最新NVIDIA Quadro 專業繪圖顯示卡，專為高階設計工作需求量身打造，經Autocad、Solidworks等3D繪圖設計軟體認證，設計工作者能擁有輕鬆、快速且穩定的工作環境，搭載Cooler Boost高效散熱技術，確保系統穩定性。