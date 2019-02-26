這家台商好搶手 三星京東方都上門要貨

2019-02-26 22:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



友達成為全球少數有能力生產可折疊手機用OLED面板的廠商，旗下握有OLED關鍵材料技術的達運功不可沒。達運掌握發展OLED必備的精密金屬遮罩材料（FMM）技術，相關材料全球僅三家業者有能力量產，目前供不應求，連三星、京東方都找上門，要求達運供貨。

業界指出，FMM品質良莠牽動中小尺寸OLED面板、超高解析OLED、柔性顯示器等產品良率與品質，過往全球FMM市場由大日本印刷和凸版印刷兩大廠寡占，但這兩家日商的FMM產能多已被三星包走。

達運是全球第三家具有FMM技術的業者，讓友達可以安心開發新技術，不用擔心材料短缺問題。隨著友達宣布將生產可折疊手機用OLED面板，更讓達運身價水漲船高，連三星、京東方都找上門，要求達運供貨。

達運董事長暨執行長向富棋表示，FMM生產的難度高，導致良率拉升不易，達運湖口廠首期的FMM月產能為3,000片，主力客戶是大陸手機及手表等穿戴裝置應用，台灣方面，友達確實是達運的客戶。

向富棋樂觀預估，隨著中國大陸OLED新產能今年陸續開出，達運FMM產品成長性同步看俏。他說，FMM屬利基型產品，目前供不應求，即使目前良率仍然辛苦，但是沒有所謂的「損益兩平」問題，而是一直獲利的產品。

受惠於FMM量產出貨，達運2018年第3季財報，單季稅後純益1.76億元，季增111%，年增46.7%，來到15季新高；每股純益0.27元。