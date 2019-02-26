遠傳董事長徐旭東率團前進MWC 親自測試5G創新技術

2019-02-26 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



國際行動通訊盛事MWC目前在西班牙巴塞隆納舉行，遠傳由董事長徐旭東率領，遠東集團創新長徐國安、遠傳總經理井琪，執行副總曾詩淵、饒仲華參與盛會。面對MWC會場提供各種5G相關應用，徐旭東及井琪都親自體驗，希望未來將這些創新應用科技，早日提供遠傳客戶應用服務。

徐旭東四年前已經在MWC愛立信展埸體驗過遠距遙控卡車的5G技術，他表示，科技日新月異，這次執行任務使用5G網路，遞延時間已經縮小到幾乎是零時差，讓他很驚豔。

遠東集團創新長徐國安也坐上駕駛座，以5G網路遙控一兩千公里之外的卡車挖土。空間上相隔千里，時間上幾乎分秒未差執行任務，體驗5G未來帶給消費者的生活想像。

徐旭東和井琪也試戴5G相關裝置，體驗混合實境。隨著5G應用上特色，展現增強型行動寬頻通訊以及大連接物連網的特性，這類裝置未來可以更輕巧，視覺效果也會比現在4G網路應用更真實。

此外，身為國際電信區塊鏈技術聯盟(CBSG)創始會員，徐旭東也率團與CBSG會員日本SoftBank ，以及TBCASoft 創辦人Ling Wu會面，並且成功測試以遠傳手機錢包跨國支付，這項使用跨國區塊鏈技術支付的服務，未來將讓消費者出國購物安全又方便，且可以省下信用卡海外消費的手續費。他還表示，遠傳創始成立CBSG後，已在積極創新應用上取得先機。

事實上，今年初CBSG就已經成功測試這項創新服務，遠傳表示，未來用戶在CBSG 會員國家消費，可以直接以遠傳電信帳單付款，也不用另外支付國外信用卡消費的手續費，方便又安全。

遠傳在這個月也宣布策略投資美國區塊鏈技術公司TBCASoft，該公司同樣是CBSG創始會員，藉由其研發更精進的區塊鏈技術，以及更多CBSG 電信成員的加入，將使得遠傳客戶未來在更多國家安全便利做國際消費。