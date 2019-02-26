鉅明去年獲利EPS 1.6元 年減10.1%

2019-02-26 18:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



高球具代工廠鉅明 (8928)今（26）日公布去年獲利0.81億元，年減10.1%，每股稅後純益1.6元。而該公司延續上一季出貨旺季水準，本季業績可站穩高峰，有利為營運加持。

鉅明表示，去年第3上季受到主力客戶TaylorMade調整營運策略影響，出貨呈現淡季更淡情況，單季營收只有1.83億元，相較去年同期的4.2億元，衰退56.7%，以致單季出現0.22億元虧損，每股稅後純損0.43元。

而進入上季後，營運由谷底回升，受益開始為客戶出貨新款式產品，營收呈現逐月上升走勢，全季交出6.45億元成績，營運同時由虧轉盈。

依據該公司公布去年第4季財報，稅後純益0.16億元，每股稅後純益0.32元，推升全年每股稅後純益0.81億元，年減10.1%，每股稅後純益1.6元。董事會今日並決議配發1.5元現金股利，以收盤價24.6元估算，現金殖利率為6%。

展望本季，法人認為，鉅明主力客戶TaylorMade為布局今年搶市，正延續強勁拉貨力道，接單出現旺季更旺水準，繼去年12月營收創新高後，今年1月營收也交出3.28億元的次高成績，目前接單能見度並已看到5月，有利營運表現。