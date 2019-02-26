訊連射四箭 帶動2019持續大幅進步

2019-02-26 18:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



訊連今（26）日舉行法說會，並公布2018年第4季稅後純益8,023.2萬元，年增12.4%，季增17.8%，2018年第4季每股純益（EPS）0.95元，訊連董事長黃肇雄表示，2019年將射四箭，帶動營運持續大幅進步。

訊連並公布2018年全年稅後純益3.28億元，年增36.1%，2018年EPS為3.88元，較2017年的2.72元明顯成長。

黃肇雄說，2018年訊連的營業利益為4.23億元，年減28.1%，但稅後純益為3.29億元，年增36.1%，主要是受到匯兌收益3,566萬元，以及轉投資的玩美移動，其虧損縮小所致。2018年若是以買回庫藏股減資之後的股本計算，EPS將達3.94元。

黃肇雄表示，2019年訊連將射出四箭，即轉投資玩美移動目標將是損益兩平，由於該公司去年認列玩美的投資損失達1.27億元，今年在沒有轉投資損失之下，將是財務上的最大亮點。

玩美2016年營收3,600萬元，稅後淨損6.1億元，2017年營收為1.5億元，稅後淨損4.61億元，2018年營收成長到3.3億元，稅後淨損縮小到2.69億元，2019年將以損益兩平為營運目標。

他說，第二箭就是該公司的人臉辨識技術FaceMe需求超出預期，預期人臉辨識將是訊連未來兩到三年之間，營運最大爆發點，預估在2020年來自人臉辨識的業績將大幅成長。

至於第三箭，他說，就是軟體由買斷轉租賃的表現非常好，目前已經有一半使用者轉到租賃，由於租賃的價格只有買斷的一半，將導致營收下滑，預期2019年第1季營收將年減5%至8%，因此，2019年是先蹲下來的一年，2020年將會反彈向上。

至於第四箭，黃肇雄說，U Communication產品持續成長，並獲得工業局共同供應契約的採購，將陸續導入至科技部與工研院等單位。

對於股利政策，他說，去年的盈餘配發率為62.3%，2019年將高於去年。