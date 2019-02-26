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迎5G商轉倒數 台灣之星攜諾基亞建戶外實驗場域

2019-02-26 18:03經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

5G商轉倒數，台灣之星自2016年起攜手業界夥伴展開布局，今(26)日宣布與諾基亞NOKIA深化5G策略部署，將同步採用國際大型業者將首發商用的非獨立組網的3X架構建立「5G戶外實驗場域」，為2020年5G頻譜競標與商轉部署預先做好準備。

台灣之星指出，2017年與諾基亞正式簽署合作備忘錄，展現發展5G與打造物聯網生態系的決心；去年，展開5G實驗網計畫，針對智慧城市、智慧家居與醫療保健等多元領域進行應用研發，緊接完成5G實驗室網路整合，並進一步整合用戶端對端應用，經實測AR/VR達商用化品質等級。

歷經一年來的務實耕耘，台灣之星今日宣布與諾基亞合作建立「5G戶外實驗場域」，以實際5G的3500MHz頻帶基地台搭配使用massive MIMO主動式天線 (massive MIMO Adaptive Antenna，MAA 天線)全面仿真實際網路布放，滿足多元應用服務特性的不同測試需求，實現寛頻服務(AR/VR與4K/8K影片串流)、即時性服務(即時遊戲與運動賽事應用)、物聯網(安全監控應用)與大容量應用(熱點壓力測試)評測，作為頻譜價值與未來網路建置規模估算參考。

台灣之星總經理賴弦五今年領軍團隊前往西班牙巴塞隆納參與世界行動通訊大會(MWC)，今年MWC主題聚焦「智慧連結」(Intelligent Connectivity)，象徵著一個能滿足時空需求、高度情境化與個人化的新時代開端。其中，5G相關技術、產品與應用更是此次大會亮點。

台灣之星表示，許多科技大廠紛紛搶進5G終端或解決方案等範疇，運用5G速度快與低延遲的特性催化未來應用，實現自動駕駛、虛擬實境與智慧城市等未來願景，會場中可見日本電信商運用5G研發遠距操控機器人，未來將能去到人類無法進入的災害現場協助救災，降低人員曝露危險環境之中並提升救災效率。

另外，瑞典電信商所展示的未來工地模型，因應發達國家少子高齡化及勞動力不足，其中怪手、卡車皆採無人駕駛技術，透過5G網路連結再以4K高畫質影像確認；中國廠商則在遠距駕駛基礎上再導入人工智慧與機器學習，可透過攝影機辨別約千個物體並即時回傳操控端。

5G諾基亞台灣之星
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