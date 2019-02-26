桃園新創基地發表商用無人機聯網平台 讓2.5萬裝置連線

2019-02-26 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



台灣燈會300架無人機拼出「TAIWAN」字樣不稀奇，桃園市青年局新明創業基地輔導的團隊透過4Ｇ行動通訊加上物聯網技術，可以讓2萬5000台包含無人機在內的裝置連線作業，即使在台灣也可以操控美國的無人機等裝置。

新明創業基地輔導的團隊航見科技、大數聚物聯科技公司今天在基地發表「TOPOLOGY商用無人機聯網平台」，展現開發設計低功耗、低成本、高可靠性的，讓商用無人機聯網服務的平台，打破過去一般無人機受限於無線技術短程距離限制，中小企業都可輕鬆導入。「TOPOLOGY商用無人機聯網服務平台」去年底還曾受邀美國最大新創展TechCrunch Disrupt SF很受屬目。

航見科技創辦人張東琳、大數聚物聯科技執行長劉妍君先後上台介紹「TOPOLOGY商用無人機聯網服務平台」，包括目前已完成協助郵局遞送包裹的測試，接下來將導入農業領域，利用強大的技術，協助農民噴灑農藥、協助偏鄉地區運送農產品任務等。

青年局表示，根據高盛（Goldman Sachs）公司估計，由2016至2020年，商用無人機全球商機將上看1000億美元，當中無人機除了表演用外，包括軍事用途、個人用戶、商業應用、政府合作案，搭配近幾年如火如荼發展的物聯網（IoT），將可廣泛應用在農業、海洋監測、石油開採、運輸、軍事偵察、電商物流、電信業等應用，利用更為精準的定位，跨過地域障礙、高度限制，甚或危險環境的阻攔，透過精準計算與蒐集標的資訊，提出全新的商業模式或解決方案。

青年事務局局長顏蔚慈指出，桃園市積極推動青年創業基地，並協助連結產業，其中青創指揮部以發展物聯網為主，安東青年創業基地發展AR、VR、MR，新明青創基地投注AI人工智慧及智慧機器人，三大基地都有不同的成果，期待更多桃園在地創業團隊利用台灣擅長的科技，幫助民眾與企業解決問題。