影╱理科太太當黑科技翻譯年糕SonyMobile強化網路溝通

2019-02-26 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



Sony Mobile於2019 MWC發表全新21:9終極寬螢幕設計，並以Xperia 10、Xperia 10 Plus列做為首款終極寬螢幕產品，今天新產品與Xperia L3三款一起登台亮相。

Sony Mobile2019年以21:9寬螢幕設計驚豔四座，今天記者會中更邀請百萬Youtuber－理科太太出席，以豐富的科學原理結合生活知識分享螢幕想法。

理科太太表示，「人類的視野以長方形為主，因此21:9寬比例為最符合人類眼球構造的螢幕，更可帶來身歷其境的觀影體驗」。她更分享人類心理對於「寬」的看法，寬闊海景、寬廣草原等都讓人心情舒暢，因此對於全新Xperia 10系列以21:9終極寬螢幕觀看影片、拍攝照片等更是愛不釋手。

Sony Mobile更特別頒發超大「年糕聘書」，宣布2019將賦予理科太太「黑科技翻譯年糕大使」一職，持續將Sony Mobile黑科技知識翻譯給廣大的消費者。