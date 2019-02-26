現金回饋當道 PChome 24h宣布結盟ShopBack

2019-02-26 16:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



瞄準購物返利、現金回饋當道，網路家庭（8044）今（26）日宣布2019年首發策略結盟，將攜手亞太最大、也是台灣成長最迅速的現金回饋網ShopBack開展合作。網家表示，自2月25日起至3月11日，凡透過ShopBack下單購買旗下PChome 24h購物商品（儲値商品、手機門號商品除外），筆筆享2%「無上限現金回饋」，可望為後續營運成長注入新動能。

為歡慶此策略合作，同時搶攻228連假及開學季商機，網家和Shopback加碼祭出四大限時優惠，包括2%無上限現金回饋、輸入獨家優惠碼「SBPCH84」享結帳84折優惠等，舉凡三星年度旗艦新機Galaxy S10，開學季必買筆電及生活家電等外宿日用品，228連假必備各式出遊周邊用品，都涵蓋在本次活動2%現金回饋的範圍裡。

此外，網家營運報捷，據資策會MIC去年第4季進行「台灣網友消費調查」指出，近一年來，網購族最常消費的B2C網購平台，再度由PChome 24h蟬聯冠軍寶座。

調查結果顯示，台灣網友於虛實通路的消費頻率，已接近個半，每10次購物行為中，約有4.6次透過網購，網購頻率和消費金額，皆較2017年增加；台灣消費者選擇網購平台的衡量要素中，除了商品的價格，也相當重視商品品質、售後服務、平台聲譽、支付方式及物流速度。