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工研院組電網人才發展聯盟 百萬獎學金培育菁英

2019-02-26 16:38經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

電力永續、人人有責！工研院自去年7月成立「電網管理與現代化策略辦公室」，推動電網管理技術和解決方案，並維持電力系統穩定可靠，今（26）日宣布結合25所產學研界重量級企業與學校，以因應台灣能源轉型，攜手電力、電網及再生能源等相關領域的業界領導廠商，共同成立「電網人才發展聯盟」，提供逾百萬元獎學金並邀請國內頂尖產官學研界，開設成立「電網學校」培育國內電力人才，接軌國內外能源發展趨勢與就業，全方面推動台灣往綠能永續目標大邁進。

工研院院長劉文雄表示，電力系統是國家發展的基礎，也是國內各產業拚經濟的堅實後盾，不過台灣在過去20年間電網與電力產業面臨人才競逐，畢業生投入少，造成產業人員斷層。面對能源轉型的挑戰，可預見未來電業供應鏈上會有許多創新商業模式，電網的規劃、設計、運轉與維護之人才培養為產業發展的關鍵議題，而電力與電網領域人才需求也將大幅提升。工研院去年7月成立電網管理策略室，今年進一步成立電網學校，並發起人才發展聯盟，促進人才的投入與就業，期盼有更多業界、公司繼續加入聯盟，聚集就業的誘因並提供培訓資源，吸引更多年輕學子投入電力領域，一同為綠色家園努力，加速台灣達成能源轉型的目標。

台灣電力與能源工程協會理事長盧展南表示，工研院成立「電網學校暨人才發展聯盟」，推動內容包含建立獎學金制度，導引青年投入電力電網產業，並連結學校師資、業界實習與實作資源、職缺等。希望藉此加強社會及學校教育，讓更多人了解電力系統運轉特性與資源，建立電能使用共識，學校電力工程教育課程也能因應能源及智慧電網發展潮流做調整，加入更多跨領域及實務元素，強化問題了解及解決能力，傳達正確電力觀念跟培訓人才的效能，為台灣電力產業盡份心力。

台灣電力公司董事長楊偉甫指出，培養電網與電力產業人才最重要的是「長期培養，傳承核心技術」，感謝工研院發起「電網學校暨人才發展聯盟」，希望藉本聯盟的運作，帶動更多同業貢獻資源，吸引更多學子與在職人士投入電網與電力領域，逐步紓解電網與電力人才短缺的問題，共同推動台灣電力產業成為全球的領頭羊。

亞力電機總經理鄭朝彬表示，感謝工研院發起「電網學校暨人才發展聯盟」，希望透過聯盟吸引更多學子與在職人士投入電網電力領域。人才一向是企業永續經營最重要的資源之一，國內電網與電 力產業人才最重要在於傳承，但是，目前即便傳承後仍存在斷層的問題，人才培育可謂相當急迫，未來所需人才將更加多元且為數眾多。

根據台灣科學工業園區科學工業同業公會水電氣委員會統計，竹科、中科、南科三大科學園區用電量占全國電量達11.6%，未來5年用電量粗估更將成長79%。供電管理需求大，有業界資深人員感嘆，曾利用知名人力網站尋才，結果都找不到合宜人才，能明顯感受到現階段企業對於電力人才是「求才若渴。」

為補足電力人才缺口，工研院成立之「電網人才發展聯盟」，初步已獲得各界響應，目前聯盟成員總計來自25間產學研單位，包括台電、康舒科技、CIP哥本哈根基礎建設基金、台達電子工業股份有限公司、台灣汽電共生、大同公司、達德能源、健格科技、亞力電機、東元電機、和平電廠、台灣綜合研究院、祥正電機、海龍離岸風電團隊(NPI與玉山合資)、大同大學、台灣電力與能源工程協會、台灣電力企業聯合會、台灣風能協會、台灣智慧型電網產業協會等。

「電網人才發展聯盟」今年將提供逾百萬元獎學金，將在四月與九月進行發放，凡在電網與電力相關科系之學生或參與電網學校的學員等，只要成績達全班前1/3以內或提出相關優異研究報告且經審核通過者，皆有機會獲得6,000元至2萬元不等的獎學金。

工研院結合國內外重量級產學研，共同成立「電網學校暨人才發展聯盟」。左起為康舒科技...
工研院結合國內外重量級產學研，共同成立「電網學校暨人才發展聯盟」。左起為康舒科技資深副總萬建國、健格科技代表-電力業務部經理曾華慧、東元電機代表-安華機電總經理趙煥光、台綜院所長吳爵丞、大同公司代表-大同大學校長何明果、台灣電力與能源工程協會理事長盧展南、工研院院長劉文雄、台電力董事長楊偉甫、亞力電機總經理鄭朝彬、台灣汽電共生董事長張明杰、和平電廠總經理黃義孟、哥本哈根基礎建設基金台灣區總監許乃文、祥正電機副總經理陳炳基、達德能源公司總監張嘉文、工研院綠能所所長胡耀祖。​工研院／提供
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