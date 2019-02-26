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月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

和碩開發以70.78億元 標得尚志資產土城區住宅土地

2019-02-26 16:14經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

大同子公司尚志資產委託仲量聯行公開標售土城區員和段住宅地，今（26）日下午完成開標，由茂德機構的和碩開發以總價70.78億元標，取得案尚志資產土城區員和段土地，溢價率49%。

成交總價超越年初其取得新莊土地的價格，成為今年台灣不動產界最大一筆的土地交易，得標單價更創土城區大面積住宅土地的新紀綠。

本案位於土城區員和段，土地總面積6,079.96坪，是土城區近年來少見釋出的方整大面積住宅土地，除鄰近捷運海山站外，附近有秀泰影城、日月光商場和休閒公園，生活機能高度完善。在行銷期間，吸引超過30組優質投資人。

本次熱烈搶標情形，顯示投資人皆看旺本區發展潛力，俟重大建設陸續營運啟用後，區域房市熱度有望持續增溫。本標案順利標脫同時，亦達成尚志資產資產活化的目標。

仲量聯行總經理趙正義說：「今年才剛開春，本案公開標售案便已順利脫標，反映台灣土地交易市場在2019年會繼續增溫外。亦顯示出投資標的若位在精華地段、稀有且具增值潛力，仍將是投資人積極關注且出手的焦點，我們也很高興看到和碩開發的加入，可以替本案周邊帶來更豐富的天際線，也呼應業主期望引入優質開發商，一同共襄盛舉，提供消費者更多元的優質選擇的目的。」

下周3月7日尚志資產另一筆位在台北市復興北路及長安東路口的土地也將開標，該案是台北市中心難得釋出的土地，領標狀況亦十分踴躍，預計也將順利脫標。

和碩大同大一
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