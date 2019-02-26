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華映、綠能債權問題 京城銀董座：慚愧、不拿年終獎金

2019-02-26 16:07經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

京城銀（2809）今（26）日舉行法說，大同集團旗下華映綠能的債權問題，引起法人關注。京城銀董事長戴誠志指出，華映全額債權16.4億元已在去年全數打呆，主要是基於資產品質維持嚴苛的要求。

綠能部分，因該公司提出債務協商，且該公司仍在繳息，持續經營太陽能事業，京城銀不能打呆。

戴誠志表示，發生華映及綠能債權問題，讓他感到非常慚愧，他不僅向董事會表示抱歉，也不拿他的年終獎金。

戴誠志表示，綠能及華映兩家公司出問題時，京城銀原本比較擔心是綠能，因為與政府太陽能政策相關。但經過了解，大公司公司選擇華映聲請重整，主要是大同當初對福建華映科技有所承諾，而這個「或有承諾，究竟有多大」，大同不肯說清楚。

戴誠志說：「從華映重整的作法，他可以體會公司派的苦心。」

戴誠志坦言，漫長的訴訟不知結果會如何，京城銀不拍賣擔保品（京城銀是第一順位），而希望台灣華映繼續經營下去，華映還是有客戶及利基所在，如果沒有福建華映科技的問題，華映在台灣繼續經營，應不成問題。京城銀的期待是「產業鏈的完整，事業好好的經營」。

戴誠志對於華映主貸行台銀表示，華映將有條件的重整，但未指明是何條件，也不能理解。

就京城銀而言已依照各種標準，已作了提存，華映的擔保品在楊梅，別家銀行認為，京城銀想拍賣華映的擔保品，但他否認，他希望華映繼續經營下去。

華映京城銀綠能
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