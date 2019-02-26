春燕現蹤？集邦：中小尺寸電視面板價格3月觸底反彈

2019-02-26 15:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



根據集邦科技（TrendForce）光電研究（WitsView）最新調查，近期部分尺寸的電視面板價格已跌破面板廠的現金成本，例如32吋電視面板報價已下探40美元以下。在價格下跌空間十分有限的預期心理下，電視品牌的需求也將逐漸回歸，帶動中小尺寸面板價格於3月觸底反彈。

WitsView研究經理楊晴翔指出，電視品牌2018年第四季的面板採購策略偏於保守並將重點放在控管年終的庫存水位，需求的急速下降導致電視面板價格快速滑落，且讓面板廠的財務狀況加速惡化。面對供需失衡的狀況，面板廠先透過產品組合的調整以及積極的報價策略來應對。在庫存壓力降低後，近期面板廠針對50吋以下產品的議價態度轉趨強硬，以期改善獲利狀況。

32吋面板價格於去年第四季至今的下跌幅度遠高於其他尺寸，在面板廠逐步減少32吋生產量以及透過專案價出清庫存的雙重施力下，整體供需失衡的狀況已經獲得改善。

而中尺寸段40~43吋則是受到SDC將於第二季逐步停止生產40吋產品的影響，需求的移轉讓群創39.5吋以及主流尺寸43吋的接單狀況超乎預期。

此外，近年來8.6代線競相投入市場，讓經濟切割的50吋聲勢大漲，但熊貓、彩虹與惠科等中國二線面板廠於50吋的客戶結構以及量產良率仍有待改進，因此預期短期內仍將維持供給吃緊的狀況。

不同於中小尺寸面板價格出現反彈訊號，大尺寸市場則呈現全然不同的風貌。8.5代線的主力尺寸為32吋、49吋以及55吋，但在面板廠策略性減少32吋生產，以及49吋受到50吋需求大增的排擠下，55吋成為消耗產能的主要尺寸，面板供應持續增加。

京東方與華星光電的10.5代線相繼加入65吋以及75吋的供應行列，大尺寸面板供大於求的格局恐難以改變，而且尺寸越大，所面臨的價格壓力也會越大。

觀察過往趨勢，電視面板產業鮮少發生大小尺寸面板價格走勢脫鉤的現象。WitsView指出，雖然小尺寸面板價格蠢蠢欲動，但大尺寸面板價格卻持續下跌，價格的反彈力道可能因此受到抑制。

另一個情況，這波中小尺寸價格的反彈力道若過於強勁，可能墊高電視品牌的成本，進而影響拉貨動能，都是接下來必須關注的焦點。