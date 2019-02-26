遠傳徐旭東率團前進MWC 親自測試5G創新技術

2019-02-26 13:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



MWC正在西班牙巴塞隆納舉行，遠傳（4904）董事長徐旭東率團前往，親自測試5G創新技術，同時與策略夥伴愛立信、 Vodafone 商討5G事宜；徐旭東體驗愛立信5G遠距遙控卡車，盛讚比四年前時間差更短，分秒不差。

徐旭東、遠東集團創新長徐國安、遠傳總經理井琪，執行副總曾詩淵、饒仲華都前往MWC參與盛會，親自體驗MWC會場提供各種5G相關應用，徐旭東在四年前已經在MWC愛立信展埸體驗過遠距遙控卡車的5G技術，他表示，「隨著科技日新月異，這次執行任務使用5G網路，遞延時間已經縮小到幾乎是零時差，我很驚豔。」

遠傳為國際電信區塊鏈技術聯盟（CBSG）創始會員，徐旭東率團與CBSG會員日本SoftBank 、TBCASoft 創辦人Ling Wu會面，且成功測試以遠傳手機錢包跨國支付，這項使用跨國區塊鏈技術支付的服務，未來將讓消費者出國購物安全又方便，且可以省下信用卡海外消費的手續費。

徐旭東表示：「遠傳積極提供客戶方便安全的創新服務。在這次MWC，我很高興我親自使用遠傳手機錢包做跨國區塊鏈的國際支付，顯見遠傳創始成立CBSG後，在積極創新應用上取得先機。」

事實上，今年初CBSG就已經成功測試這項創新服務，未來遠傳用戶在CBSG 會員國家消費，可以直接以遠傳電信帳單付款，也不用另外支付國外信用卡消費的手續費，方便又安全。

遠傳在這個月也宣布策略投資美國區塊鏈技術公司TBCASoft，該公司同樣是CBSG創始會員，藉由其研發更精進的區塊鏈技術，以及更多CBSG 電信成員的加入，將使得遠傳客戶未來在更多國家安全便利做國際消費。

遠傳為英國Vodafone 在台灣唯一結盟夥伴，由徐旭東率隊與Vodafone 代表商討未來合作機會；Vodafone 在這個月20日宣布成為全世界少數5G商轉測試成功的電信業者。

目前在巴塞隆納，消費者可以成功用5G手機使用5G電信網路，預計今年第2季會在歐洲主要城市發展5G。遠傳在這次MWC中也和Vodafone 交換5G發展意見，希望在2020 年5G商轉奪得先機。