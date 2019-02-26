台灣團隊操刀 Mozilla輕量化瀏覽器進軍新市場

2019-02-26 13:30 中央社 台北26日電



美商謀智（Mozilla）宣布，由Mozilla台灣團隊打造的輕量化Android瀏覽器Firefox Lite今天在台灣、香港及越南開放下載，特色為安裝容量小、瀏覽速度快，並具備阻擋追蹤廣告功能。

Mozilla發布新聞稿表示，Firefox Lite去年前進中國市場試水溫，經過數個月的服務優化，今天在台灣、香港市場推出，達成華語地區全面上架的里程碑。

Mozilla指出，有鑑於東南亞「行動優先（mobile first）」的巿場特性，Firefox Lite先前已進軍印尼、印度、泰國、菲律賓等國家，協助當地使用者實現更安全快速的瀏覽體驗。預計在今年3月底前，Firefox Lite將陸續在新加坡、馬來西亞、孟加拉、緬甸、柬埔寨、寮國與汶萊等亞洲國家上架。

Mozilla台灣團隊專注於亞洲行動市場開發與產品研發，Firefox Lite是台灣團隊專為亞洲行動用戶打造的首款瀏覽器，安裝容量少於4 MB，較其他輕量化行動瀏覽器容量少了一倍，更僅有一般行動瀏覽器的1/10，而且可阻擋第3方追蹤廣告。

Mozilla表示，台灣團隊也積極拓展亞洲地區夥伴關係，目前除了與菲律賓本土手機品牌Cherry Mobile、印尼電商獨角獸Bukalapak簽署地區性合作，更攜手全球VPN（虛擬私有網路）服務知名廠商Express VPN。Mozilla台灣團隊未來也將加快與中國、香港、台灣夥伴結盟的步伐。