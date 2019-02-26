友達強化三領域 對抗面板業逆風

2019-02-26 12:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



友達董事長彭双浪（左）和總經理蔡國新出席新春活動。記者蔡銘仁／攝影 分享 facebook

友達（2409）今（26）日由董事長彭双浪、總經理蔡國新領軍，舉辦新春活動，展出多項產品應用；會中，宣言將以「技術創新」、「場域應用」和「智慧製造」三領域，三箭齊發，強化價值成長。彭双浪強調，整個面板供需去年下半年起反轉，接下來逆風會很多，希望友達是受影響最小的一個。

友達去年全年稅後純益101.6億元，每股純益（EPS）1.06元，連續六年獲利，是去年唯一獲利達百億元的台廠。然而，友達去年受淡季和面板價格崩跌雙面夾攻，第4季本業轉虧，營業淨損14.5億元，毛利率5.3%，讓外界相當意外。

供過於求，未來將成為常態，不過彭双浪仍有信心，「友達已經做了多年的準備，去年下半年供需反轉，對我們來說是預料之中。」談到今年的狀況，他表示，聰明投資是重點，公司的財務狀況是有史以來最健全，營運上包括客戶、技術產品等布局，也非常完整，會堅守最適規模營運的原則。

彭双浪指出，現階段友達不追求規模擴充，重點放在提升產品價值，雖然產能沒有大幅增加，現有產能會往有價值的地方走。

彭双浪說：「過去這部分長時間布局，目前高附加價值產品占營收比重過半，在很多商用、少量多樣客製化，追求更高的客戶跟供應的黏著度，高附加價值產品，都已是全球第一大或第二大。」

對抗逆風，友達今年續走「價值轉型」策略，並增加少量多樣、客製化產品；此外，總經理蔡國新表示，加速技術創新、場域應用、智慧製造，將會是今年的三大策略主軸。

彭双浪指出，在技術創新部分，將持續拉高技術門檻，加大跟競爭對手的距離；另外要擴大多元市場，強化智慧製造。

同時，彭双浪也透露，將同時會往系統整合、軟硬整合的解決方案發展，不只賣面板，往整體系統去走，做硬體也做軟體，可以到整個解決方案做好，有些做到後段安裝跟服務，「希望一塊面板可以產生數倍價值，這才叫做價值創造。」

友達今（26）日新春活動，展示產品應用。記者蔡銘仁／攝影 分享 facebook

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