親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

梵諦岡最高位階的性侵醜聞：澳洲樞機主教遭判「有罪」

被批病假寫公出 韓國瑜嗆：回台後放馬過來！

友達強化三領域 對抗面板業逆風

2019-02-26 12:49經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

友達董事長彭双浪（左）和總經理蔡國新出席新春活動。記者蔡銘仁／攝影
友達董事長彭双浪（左）和總經理蔡國新出席新春活動。記者蔡銘仁／攝影
分享

友達（2409）今（26）日由董事長彭双浪、總經理蔡國新領軍，舉辦新春活動，展出多項產品應用；會中，宣言將以「技術創新」、「場域應用」和「智慧製造」三領域，三箭齊發，強化價值成長。彭双浪強調，整個面板供需去年下半年起反轉，接下來逆風會很多，希望友達是受影響最小的一個。

友達去年全年稅後純益101.6億元，每股純益（EPS）1.06元，連續六年獲利，是去年唯一獲利達百億元的台廠。然而，友達去年受淡季和面板價格崩跌雙面夾攻，第4季本業轉虧，營業淨損14.5億元，毛利率5.3%，讓外界相當意外。

供過於求，未來將成為常態，不過彭双浪仍有信心，「友達已經做了多年的準備，去年下半年供需反轉，對我們來說是預料之中。」談到今年的狀況，他表示，聰明投資是重點，公司的財務狀況是有史以來最健全，營運上包括客戶、技術產品等布局，也非常完整，會堅守最適規模營運的原則。

彭双浪指出，現階段友達不追求規模擴充，重點放在提升產品價值，雖然產能沒有大幅增加，現有產能會往有價值的地方走。

彭双浪說：「過去這部分長時間布局，目前高附加價值產品占營收比重過半，在很多商用、少量多樣客製化，追求更高的客戶跟供應的黏著度，高附加價值產品，都已是全球第一大或第二大。」

對抗逆風，友達今年續走「價值轉型」策略，並增加少量多樣、客製化產品；此外，總經理蔡國新表示，加速技術創新、場域應用、智慧製造，將會是今年的三大策略主軸。

彭双浪指出，在技術創新部分，將持續拉高技術門檻，加大跟競爭對手的距離；另外要擴大多元市場，強化智慧製造。

同時，彭双浪也透露，將同時會往系統整合、軟硬整合的解決方案發展，不只賣面板，往整體系統去走，做硬體也做軟體，可以到整個解決方案做好，有些做到後段安裝跟服務，「希望一塊面板可以產生數倍價值，這才叫做價值創造。」

友達今（26）日新春活動，展示產品應用。記者蔡銘仁／攝影
友達今（26）日新春活動，展示產品應用。記者蔡銘仁／攝影
分享

友達今（26）日新春活動，展示產品應用。記者蔡銘仁／攝影
友達今（26）日新春活動，展示產品應用。記者蔡銘仁／攝影
分享

友達今（26）日新春活動，展示產品應用。記者蔡銘仁／攝影
友達今（26）日新春活動，展示產品應用。記者蔡銘仁／攝影
分享

友達今（26）日新春活動，展示產品應用。記者蔡銘仁／攝影
友達今（26）日新春活動，展示產品應用。記者蔡銘仁／攝影
分享

友達今（26）日新春活動，展示產品應用。記者蔡銘仁／攝影
友達今（26）日新春活動，展示產品應用。記者蔡銘仁／攝影
分享

友達今（26）日新春活動，展示產品應用。記者蔡銘仁／攝影
友達今（26）日新春活動，展示產品應用。記者蔡銘仁／攝影
分享

友達今（26）日新春活動，展示產品應用。記者蔡銘仁／攝影
友達今（26）日新春活動，展示產品應用。記者蔡銘仁／攝影
分享

友達面板
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

彭双浪：面板景氣反轉 產能過剩成常態

2019-02-26 12:58

友達堅持創造價值三大策略 彭双浪拚彎道超車

2019-02-26 12:45

不缺席折疊智慧手機 彭双浪：希望今年會用友達的面板

2019-02-26 12:37

台灣IBM攜手華新麗華 邁向智慧製造

2019-02-26 11:26

閎暉擬減資每股退還現金6.65元 25萬張排隊等著買

2019-02-26 11:10

閎暉早盤跳空漲停 日K順利站上年線

2019-02-26 10:55

華碩賣新手機總算找對人了！ 台灣70歲歐吉桑打敗韓國歐巴孔劉

2019-02-26 10:02

MWC／聯發科熱身 瞄準換機潮

2019-02-26 01:06

MWC／王雪紅：VR將超越智慧手機

2019-02-26 01:06

MWC／高通5G超級晶片 帶旺台積

2019-02-26 01:06

電信業 攜國際大廠攻5G

2019-02-25 23:39

5G應用多元 打造生活新樣貌

2019-02-25 23:32

三大科學園區營收出爐 中科受惠南科轉單年增最多

2019-02-25 21:12

燦坤總經理申請退休 3月31日生效

2019-02-25 19:51

亞太電前進MWC 攜國際大廠展示5G合作方案

2019-02-25 18:00

綠色美妝崛起 歐萊德業績年增35%、三年日本展店30家

2019-02-25 16:44

生技產業火紅 樂斯科實驗用老鼠前景看俏

2019-02-25 15:14

去年三大科學園區營業額2.6兆元 台積助攻中科增幅暴衝

2019-02-25 14:49

行動購物 連假成長更顯著

2019-02-25 14:33

電商2月拉尾盤 228連假推優惠

2019-02-25 14:33

廣達集團與日本樂天合作 打造虛擬化雲端原生行動網路

2019-02-25 14:31

華為5G摺疊手機驚艷全場 尚立三鏡頭CIS出貨旺

2019-02-25 12:34

智慧手機市場 蘋果去年Q4銷量大減 華為逆勢成長37.6%

2019-02-25 11:57

英特爾於蘋果5G晶片開發不順 聯發科有機會取而代之

2019-02-25 11:46

訊連26日法說 聚焦AI臉部辨識貢獻

2019-02-25 11:44

2020年版iPhone處理器 傳台積電5奈米訂單入手

2019-02-25 10:33

中華電攜諾基亞、愛立信衝5G 目標明年台灣預商用

2019-02-25 09:57

三星新機A50未在新品發布會亮相 郭明錤說是這原因

2019-02-25 09:01

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-18 09:49

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-15 14:08

內鬥？螺絲鬆？沒有張忠謀的台積電 連環出包內幕

2019-02-15 10:21
看更多

熱門文章

華碩賣新手機總算找對人了！ 台灣70歲歐吉桑打敗韓國歐巴孔劉

2019-02-26 10:02

第二代8%投資術：寶佳少主林家宏選股只專注二領域

2019-02-25 18:27

無薪假不是老闆說了算 這3筆錢一樣不能少

2019-02-25 16:14

台電一舉招募700人 電力供應業月薪上看10萬

2019-02-25 21:28

去哪裡找不漲價的水餃 主計長：來行政院餐廳

2019-02-25 17:58

MWC／高通5G超級晶片 帶旺台積

2019-02-26 01:06

華航董座五搶一？ 交長未回應

2019-02-26 01:07

交通部所屬單位傳異動 五熱門人選競逐華航董座

2019-02-25 16:23

青壯世代認同度調查 柯文哲第一、蔡總統第八輸給館長

2019-02-26 10:15

寶佳副董林家宏 有套8%投資術

2019-02-25 23:53

楊金龍上任周年、彭淮南退休後的365天…

2019-02-25 16:05

父母贈屋節稅 當心得不償失

2019-02-25 23:11

新聞解析／解決東區名店出走潮 兩大面向待努力

2019-02-25 16:17

MWC／王雪紅：VR將超越智慧手機

2019-02-26 01:06

北極星藥業全新團隊亮相 大股東指公司有六大問題

2019-02-25 20:01

燦坤總經理申請退休 3月31日生效

2019-02-25 19:51

228出國換匯了嗎？央行臉書提供最優換匯撇步

2019-02-26 09:11

超商…餐飲業最大敵人

2019-02-25 23:31

韓流效應 新增房貸飆高

2019-02-26 01:41

海外股權掛美籍子女 10%以上都要交稅

2019-02-25 14:39

阿嬤片不斷重播 消基會轟有線台無下限

2019-02-26 11:13

三年16萬棟繼承 專家：房市面臨基本盤崩壞

2019-02-26 12:05

金管會出招…保險業淨值比 擬納監測指標

2019-02-25 23:14

MWC／聯發科熱身 瞄準換機潮

2019-02-26 01:06

新竹水庫持續拉警報 竹科啟動旱災緊急應變小組

2019-02-25 19:20

利率1.138% 20年債搶翻天

2019-02-26 03:12

維京、開曼群島免稅天堂不再 會計師：留或不留 都要評估因應措施

2019-02-26 10:43

小七結盟達美樂 賣現烤披薩

2019-02-25 23:38

五金控校園徵才 招2.1萬人

2019-02-25 23:54

三大科學園區營收出爐 中科受惠南科轉單年增最多

2019-02-25 21:12

電信業 攜國際大廠攻5G

2019-02-25 23:39

經民連拒紅色企業進雙子星 投審會：已請國安局審查

2019-02-25 15:34

亞太電前進MWC 攜國際大廠展示5G合作方案

2019-02-25 18:00

全球股市消化完過度悲觀情緒 關注五大焦點

2019-02-25 19:37

房貸利息列扣 須戶籍登記

2019-02-25 23:11

資訊及專業技術服務業 去年Q4營業額雙創歷年新高

2019-02-26 05:56

落實普惠金融 金管會將推兩措施

2019-02-25 19:47

西聯匯款攜手亞馬遜 台灣人可現金跨境購物

2019-02-25 14:23

NEC攜手玉山銀行 共同打造ATM人臉辨識系統

2019-02-25 17:19

老廚房一修再修20年 台企銀助翻新成多功能樂齡學堂

2019-02-25 16:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top