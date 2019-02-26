友達堅持創造價值三大策略 彭双浪拚彎道超車

2019-02-26 12:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



友達董事長彭双浪今（26）日坦言，面板產業正遭遇逆風，但這也正是檢驗策略、體質，一個非常好的機會聯合報系資料照 分享 facebook

友達（2409）董事長彭双浪今（26）日坦言，面板產業正遭遇逆風，但這也正是檢驗策略、體質，一個非常好的機會，友達堅持三大策略，是創造競爭力的重要支撐，他強調，就如同賽車一般，要超車絕對是在彎道而不會是在大道上。

彭双浪表示，去年下半年以後整個供需狀況有一個反轉，是在預料之中，更早以前曾說過，接下來中國大陸新產能出來，事實上製程也已經在一個高原期，在沒有非常大的取代性的需求的時候，他們在短時間內就非常密集的開出產能，所以供過於求變成常態。

他指出，針對這個狀況友達已做了很多年準備，不過，當大環境在短時間做反轉的時候，一定會受到影響，但是希望我們的影響是最小的，希望把這麼多年做準備的，尤其是在景氣反轉的時候，能夠顯現出優勢。

彭双浪說，先前在法說會時就曾說過，過去六年算是LCD產業20幾年來最長的一次多頭，接下來將來會面臨很多逆風，這些逆風也是檢驗我們的策略、體質，一個非常好的機會。

他強調，友達一直堅持做價值創造的事，這裡面有三件事非 常非常的重要，財務的體質一直在打底，一直到去年第4季，淨負債比降到8%，很多人會說低負債或是零負債的經營太保守了，但面板是一個景氣循環非常巨大的產業，所以在好的時候改善財務體質，把整個的債務結構做一個大幅度的調整，其實是在景氣下滑時有能力做適度的擴充跟投資。

彭双浪說：「賽車要超車絕對不會在直的地方，絕對不會在大道上一定是在彎道，我們在準備的是讓我們能夠更有能力來應付景氣下滑，更有能力在景氣下滑時，在我們的優勢的地方能夠好好的發揮。」

他同時舉例，不像也有同業，景氣才剛開始下滑就已經不行了，這其實是整個財務結構不好，一有變動就受到很大影響。

彭双浪指出，這幾年堅持聰明投資，只做對價值創造有貢獻的優質的產能，不做為了規模擴充的投資，財務狀態應該是友達有史以來最健康的，財務體質非常的健全；在營運上，管理上，不管是客戶的布局、新技術跟產品，或是未來的新技術跟產品，都非常完整。

第二個策略就是價值投資，不做規模擴充，不追求規模的擴充，而是提升價值，現有的產能都往很有價值的部分去走，目前加值產品已占超過一半的營收，以布局來看，在商用部分，雖是少量多樣，但也是客製化，近求客戶跟供應更高的黏著度，更高的技術，更高的品質都有延伸，在很多地方都是全球第一大、第二大。

另外一個是往解決方案的方向發展，不只是賣面板，很多產品在往整體的系統，不只是硬體還有軟體，整個解決方案都做好，軟硬整合，有些產品線甚至做到後面的安裝跟服務，整套的解決方案，希望產生數倍的價值。

新的技術部分，包含現在技術的創新，LCD的技術還很多創新的部分，也有很多新的應用的提升，另外，還有更新的下一代的技術上，包含OLED怎樣在軟性，在更經濟更有成本競爭力的製程上，一直投入很多的資源，另外在MiniLED，MicroLED都有很大的進展，會展出MiniLED的產品，有非 常強的競爭優勢。

第三大策略是延伸在原來事業的優勢，延伸優勢去創造新事業，之前有介紹幾個，包含健康事業的循環產業，或是還有做一些智慧製造的發展，這些未來最近這一兩年幾年陸續看到很好的發展的地方。