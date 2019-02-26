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台灣IBM攜手華新麗華 邁向智慧製造

2019-02-26 11:26經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

新一波的智慧轉型戰已經開跑，傳統製造業後發先至，迅速打造令人耳目一新的典範應用。台灣IBM攜手華新麗華，部署機器學習文本分析平台IBM Watson Explorer，從裡到外迅速整合異質資料源、滿足複雜製程及業態的分析需求，全面落實華新麗華公司從製造業轉型升級為製造服務業的目標。

台灣IBM公司雲端運算事業部總經理許仲言表示：「華新麗華是台灣第一家以IBM Watson Explorer建立文本分析系統的傳統製造業公司，應用範疇兼具廣度與深度，涵蓋人力發展、製造生產、知識管理等，皆是值得借鏡的典範。IBM先進的完整解決方案及專業的顧問團隊，亦將持續協助華新麗華邁向智慧轉型之路。」

華新麗華是大中華區電線電纜及特殊鋼產業領導廠商，亦是成功跨足商貿、地產與科技產業投資的國際化企業，以IBM Watson Explorer打造的文本分析系統，從工廠端的事件分析到結合教育訓練課程的人員技能培訓，都能輕鬆探索、精準解析。

華新麗華資訊長劉貞維表示：「我們的策略是選擇合適的平台，讓我們的團隊能專注開發企業所需的應用，IBM的解決方案符合我們的需求，從底層整合到應用工具，協助我們善用智能化及工業4.0的動能，加速實現轉型升級製造服務業的集團目標。」

華新麗華的業態極為複雜，IT面的挑戰也不遑多讓，不僅有異質化的舊系統，還有散佈在各種應用程式的資料，包括企業資源規劃（ERP）系統、製造執行系統（MES）等，而且過去企業營運與技術資料多是非結構化資料型態，主要存放於Notes Domino、檔案伺服器及個人郵件收件匣。

早在2018年1月，華新麗華和IBM就踏出智慧化的第一步，以IBM Integration Bus來建置服務導向的中樞神經系統，確保異質環境與來源的訊息及資料的格式標準化。華新麗華接著進行智能分析解決方案的遴選測試，IBM Watson Explorer以內建多種開箱即用的資料爬蟲器、近30國語系的自然語言處理能力以及具備機器學習的文本分類器與排序器等強大功能，加上彈性部署的優勢，獲華新麗華採用以打造下一世代的產業競爭力。

華新麗華大數據與資訊安全處處長林守道表示：「我們需要處理的文本資料來自世界各地，IBM的解決方案可以連結各種資料來源、提供多國語系的支援能力，還有方便使用者資料探索的使用介面和完整的安全機制。最重要的是整合分析的速度非常快，讓我們擁有獨特的時效優勢。」

IBM Watson Explorer採用容器技術部署於企業端，並整合其他資料來源以支援端到端、多國語言與機器學習能力的文本分析平台。IBM團隊協助成功連結Notes Domino，並以工廠過去三個月的會議內容為例找出熱門議題，未來可協助人資單位了解針對相關人員所需技能進行再訓練，無論速度或精確度都讓人驚艷。

知識管理亦是IBM Watson Explorer在華新麗華的重點應用。華新麗預期未來數年將有資深人員陸續退休，希望有效建構及管理知識以用於培育人才，進而傳承公司知識資產並做為未來招募人力的技能需求參考。此外，運用IBM Watson Explorer的自然語言分析能力，以現有員工的技能資料比對合適的訓練課程、以受訓報告分析學員的學習發展，也是優化人才培育機制的作法。

台灣IBM公司雲端運算事業部總經理許仲言說明，許多企業像華新麗華一樣，超過半數以上的資料都是非結構化資料型態且散落在各個資料庫中，例如：電子郵件或是各種文檔，但這些資料以往很難分析，更遑論傳承及保存前人經驗，IBM Watson Explorer則可突破這個困局，讓使用者更容易從人與文字的關係找出熱門議題或重要主題。

台灣IBM也將持續與華新麗華合作，以專業團隊協力合作的模式，深化在IBM Watson Explorer的應用，並與其他更多業務單位的系統整合，持續擴大應用範疇，並有效傳承累積多年的產業經營知識與技能，培育下一代智慧製造業技術人才。

華新麗華IBM製造業
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