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彭双浪：友達持續創新突圍

2019-02-26 11:20經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

2019年友達光電新春記者會董事長彭双浪、總經理蔡國新今（26）日出席，強調以持續創新突圍。

2019友達光電新春記者會董事長彭双浪（左）、總經理蔡國新出席。記者李珣瑛／攝影
2019友達光電新春記者會董事長彭双浪（左）、總經理蔡國新出席。記者李珣瑛／攝影
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