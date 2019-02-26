華碩賣新手機總算找對人了！ 台灣70歲歐吉桑打敗韓國歐巴孔劉

2019-02-26 10:02 聯合新聞網 文章提供／遠見



圖片提供／遠見 分享 facebook 2月14日情人節當天，華碩發表了號稱「電力怪獸」的新款手機Zenfone Max Pro （M2）。這款新機的代言人，不是什麼超級明星，也不是哪個韓國歐巴，而是全世界「最狂寶可夢阿伯」陳三元，他牽了一台掛著21支手機的腳踏車，閃亮登場，而且還是道道地地的台灣人。

陳三元做為Zenfone Max Pro（M2）代言人，和先前Zenfone 4、Zenfone 5的代言人韓國「最帥鬼怪」孔劉相較，乍看之下差別極大，但在行銷上獲得的回響，卻是不相上下。有網友看到陳三元後，紛紛大讚華碩這回「真是找對人了」「比孔劉厲害」。

陳三元究竟是誰？

70歲的陳三元是一名退休風水師，兩年前，因為孫子的關係，他開始接觸《精靈寶可夢》這款遊戲。陳三元認為，玩寶可夢讓他交到新朋友，還能預防失智症，因此他「卯起來玩」，腳踏車上的手機從6支、11支一路擴充，去年底，台南舉辦Pokémon GO Safari Zone活動時，他帶了15支手機開車南下抓寶。為了讓手機持續保持電力，他還用上特大行動電源，做足準備。

陳三元以70歲的高齡和超專業玩法，先登上美國論壇Reddit首頁，接著包括CNN、BBC等國際媒體，紛紛跑來採訪他。

當陳三元變得和寶可夢一樣「熱」時，就不難理解華碩為何找他當代言人了。

事實上，從行銷角度來看，商發院經營模式創新研究所副所長李世珍分析，不論是孔劉或陳三元，都做到基本的「吸睛」效果，快速吸引消費者目光，但在手機市場百家爭鳴的時代，只有吸睛還不夠，更必須做到與產品密切連結。

孔劉出席華碩Zenfone5攝影派對。本報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook 孔劉和Zenfone 4、Zenfone 5的關聯，對消費者來說，頂多聯想到孔劉對手機拍照的需求。但陳三元和Zenfone Max Pro (M2)的連結就強多了。李世珍指出，陳三元最愛的《精靈寶可夢》要開網路和GPS才能玩，是相當耗電的遊戲，Zenfone Max Pro （M2）強打5000mAh的超大電量，能立刻滿足陳三元的需求。同樣的，也擴大滿足追劇和手遊族的需求。

過去，陳三元要帶總重量20公斤的11支手機和行動電源出門，但一支Zenfone Max Pro （M2）約175公克，他這次出席記者會的腳踏車，破紀錄掛了21支華碩最新手機，不僅重量比以前輕、不到四公斤，也不用再帶行動電源了，腳踏車龍頭更安全，還能連結消費者需求。

紅遍亞洲的孔劉，外傳代言費高達台幣6000萬，但由於和產品的連結不夠強，導致明星的高人氣未能直接反映在銷量上。有人開玩笑說，華碩手機的毛利都讓孔劉拿走了。相較之下，雖然陳三元的代言費未知，但和孔劉相比，絕對是天差地遠，堪稱CP值滿滿。

Zenfone Max Pro M2推出至今才11天，後續銷量如何，有待觀察。但不論是代言人本身，還是與產品的連結，都已成功引起話題。

（作者／蕭玉品 攝影／魯皓平 本文出自2019.02.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）