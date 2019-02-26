元大證劵主辦樺漢可轉債 今日掛牌

2019-02-26 09:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



2019年新春甫始，由元大證券主辦的樺漢科技國內第三次無擔保可轉換公司債已於2月18日完成訂價─五年發行期間、轉換價格272.8元，吸引國內外專業投資機構踴躍認購，昨（25）日完成60.12億元資金募集，今日掛牌。

受到日前公布1月業績較去年同期成長71.5%之影響及集團合併綜效逐漸提升，股價緩步攻堅，後勢更令人期待。

這次發行的60.12億元可轉換公司債案若加計目前籌辦中的13.2億元現金增資案，元大證券將成功協助樺漢在資本市場籌資73.32億元，此次資金募集主要用於償還即將到期之前次ECB及第二次無擔保可轉換公司債，透過此次資金的取得，除為樺漢每年節省約1億元利息之外，將為公司注入更多資金活水，以利於公司未來整體營運發展。

去年下半年全球市場與經濟前景受到眾多不確定性因素的干擾，包括中美貿易戰、聯準會不穩定的升息步調等，造成股市震盪劇烈、投資人投資意願趨於保守，致使台灣資本市場自去年下半年以來，承銷總金額超過50億元的籌資案件僅新光金可轉換公司債50.05億元一件。

元大證券繼成功協助新光金完成50.05億元籌資案後，此次進而協助樺漢完成60.12億元可轉債籌資，除證明國內券商擁有足夠能力執行大型籌資案件、成功協助企業取得資本市場資金挹注外，亦希望藉由樺漢此次可轉債募資成功，重新帶動台灣可轉債市場發行熱度。

樺漢為鴻海集團佈局工業互聯網的重要成員，亦為全球第一大工業用電腦ODM廠，2017年策略性投資S&T及Kontron跨入自有品牌，2018年更成功收購帆宣系統科技展現跨入智慧工廠的決心，將事業版圖從Hardware manufacturer到 H/W & S/W integrator，終極目標成為Solution provider。

樺漢在啟動多角佈局後，結合旗下子公司將可提供客戶更完整的智慧工廠解決方案，且在整併效益持續帶動下，未來營收獲利成長可期。