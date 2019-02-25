王雪紅：5G提供即時的高品質VR及AR內容

2019-02-25 23:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



宏達電董事長暨執行長王雪紅在25日MWC的演講中表示，5G即將帶來開創與變革，5G可提供即時的高品質VR及AR內容，且AI將會完全理解人們的需求，而VR和AR將是能釋放AI最強大實力的首要利器。

宏達電今年在MWC發表新的VR一體機Vive Focus Plus、Vive Pro Eye、多款由合作夥伴所開發的創新內容，以及多款未來結合VR及5G的開創性應用。同時王雪紅再度應大會邀約擔任專題演講嘉賓，主題為沉浸式內容（Immersive Content）。王雪紅以「我們活在在一個不可思議的時代」開場，表示嶄新的科技以前所未見的方式誕生，提供人們豐富而深刻的體驗。22年前，HTC品牌誕生之時，當時便知道智慧型手機將會主導未來人們的數位生活。而今天，在新一波科技已鋪天蓋地而來之際，宏達電也看見VR／AR等虛擬實境科技，未來將超越了智慧型手機的無限潛能。

她更進一步指出，將VR+AR+AI+5G+Blockchain結合起來的 Vive Reality的根本承諾，就是要提升世人的生活，透過Vive全然的沉浸力，宏達電將不斷發掘解決複雜問題的全新解法。包括為醫療保健開創了全新的時代，在世界各地中協助培育出專業級的醫療人員。宏達電的合作夥伴『Surgical Theater』，已成功地將他們的虛擬實境系統，應用於超過全球30家醫院、7000多個神經外科手術之中。他們的系統不僅應用於腦腫瘤相關手術中，現今更已適用到身體的任何部位，協助醫生及患者在執行救命手術前有更完善的規劃。