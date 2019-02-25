闡述VIVE三大核心 王雪紅：我們活在一個不可思議的時代

2019-02-25 23:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



MWC今(25)日登場，宏達電(2498)董事長王雪紅二度應邀擔任專題演講嘉賓，她以 「We live in incredible times! 我們活在在一個不可思議的時代」這句話開場，同時以VIVE標誌上的三大核心：科技、人性、想像，進一步闡述VIVE Reality願景。

宏達電董事長暨執行長王雪紅親自領軍參加MWC，除將展示一系列創新軟硬體，包括最新發表的VR一體機Vive Focus Plus、Vive Pro Eye、多款由合作夥伴所開發的創新內容、由Vive內部團隊自行開發的多人協作工具Vive Sync、及多款未來結合VR及5G的開創性應用外，今年再度應大會邀約擔任專題演講嘉賓。

王雪紅今日演講主題是「Immersive Content」，她以VIVE標誌上的三大核心：科技、人性、想像，來進一步闡述VIVE Reality願景；也就是將VR+AR+AI+5G+Blockchain這些尖端科技結合起來，融合人性與人文藝術，能釋放出人們的想像力，這些想像力可以創造出人們沒有想像過的優質內容，進而讓人們實現出更加美好生活的豐富享受。

她指出，5G即將帶來開創與變革，可提供即時的高品質VR及AR內容，AI將會完全理解我們的需求，VR和AR將是能釋放AI最強大實力的首要利器。VIVE Reality的根本承諾，就是要提升世人的生活，畢竟科技的核心不是矽谷那個矽，而是我們的人性。

王雪紅認為，今日我們面對許多全球性的挑戰：貧富不均、權利平等、氣候變遷、及人類壽命延長後，對年長者與不便於行的親友長期照護等。藉由人性的光輝，可以點燃無限的創意。透過VIVE全然的沉浸力，不斷發掘解決複雜問題的全新解法，這些可能性將會改變我們的生命，帶來一個更加美好的世界，一個能夠重新激發我們學習渴望的全新世界。

王雪紅表示，與其坐在今日的四方型教室中，不如鼓勵孩子往無窮盡的宇宙去盡情探索！在無數學校與大學中的學生，現在就能透過VIVE獲取VR世界中的豐富教育內容，包含科學、數學、藝術與技職教育。更重要的是，在經濟相對拮据的地區，學生能夠獲得平等的學習機會與資源。

王雪紅在演講中舉例指出，VIVE的完全沉浸式體驗為醫療保健開創了全新的時代，在世界各地中協助培育出專業級的醫療人員。我們的合作夥伴『Surgical Theater』，已成功地將他們的虛擬實境系統，應用於超過全球30家醫院、7000多個神經外科手術之中。

她說，他們的系統不僅應用於腦腫瘤相關手術中，現今，更已適用到身體的任何部位，協助醫生及患者在執行救命手術前有更完善的規劃。針對某些特定疾病，VIVE也能給予相當有效的幫助，例如：慢性疼痛、憂鬱症及阿茲海默氏症。

另外在企業應用方面，王雪紅以Bell Helicopter為例，透過VIVE提供的沉浸式空間設計、虛擬空間產品測試與協作，將打造頂級直升機的時間從6年縮短到6個月，也為企業省下一筆相當可觀的費用。

王雪紅在最後更提出呼籲，VIVE Reality將為人類世界帶來全新樣貌，為了實現這個目標，身為VR領域的一員，必須敢於夢想。在我們能力所及的範圍中創造出非凡價值，讓這個社會真正從我們的努力中獲益，請與我們一同實現VIVE Reality的美好世界。