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三大科學園區營收出爐 中科受惠南科轉單年增最多

2019-02-25 21:12經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

主計總處公布2018年三大科學園區績效統計，去年營業總額總計約2.6兆元，年增5.5％。其中，中科受惠轉自南科的台積電10奈米、7奈米量產訂單，營運大進補，營業額年增幅度將近三成，冠居三大科學園區。

2018年三大科學園區營業總額計25,960億元，較2017年增5.5％；以竹科全年營收1.1兆元居首，占整體超過四成，年增5.6％。

分析主要產業營業額及年增率表現，以「積體電路」營業額1.8兆元最大，占總營業額近七成，年增幅也超過一成，表現相當亮眼，是拉升帶動整體科學園區營收的關鍵。占比居次的「光電」產業，全年營收5,501億元，占兩成以上，但卻是主要各業別中唯一呈現負成長的產業，年減8.5％。

「積體電路」貢獻整體營業額舉足輕重，不但營收、占比最高，也是三大園區營業額此消彼長的關鍵因素。南科因為積體電路製程訂單轉至中科，致營業額衰退9.5％；中部科學園區則因此受惠轉單，量產積體電路先進製程，年增幅最多，達28.6％。

以主要產業別觀察，又以積體電路營業額1.8兆元最大，年增10.1%，占整體營業額比重也增加至69%，其次依序為光電5,501億元及精密機械1,221億元，分別年減8.5%及年增8.8%。

至於廠商家數，依科技部統計，2018年底三大科學園區已入區登記之廠商總計為853家，較上年增加21家，其中以竹科512家最多，去年增加了20家，中科及南科則分別減少一家、增加兩家。

值得注意的是，雖然中部科學園區登記的廠商家數減少一家，卻是從業員工增加最多的園區，人數成長了一成以上；但總人數最多的仍是新竹科學園區，超過15萬人，占整體從業人數五成六。

2018年科學園區主要產業營業額及年增率。圖：主計總處提供
2018年科學園區主要產業營業額及年增率。圖：主計總處提供
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2018年三大科學園區營業額。圖：主計總處提供
2018年三大科學園區營業額。圖：主計總處提供
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積體電路營收中科
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