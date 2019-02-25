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中華電與諾基亞愛立信簽約 2020台灣5G預商用

2019-02-25 20:43經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

世界行動通訊大會MWC近期在西班牙巴塞隆納舉行，台灣電信龍頭中華電信也與國際知名電信設備業者諾基亞及愛立信分別簽屬5G合作備忘錄，目標2019年完成5G完整組網架構，擴大5G應用示範場域，要在2020年實現台灣5G預商用目標。

中華電信表示，與諾基亞、愛立信自2017年起進行5G技術合作，目前已於電信研究院園區建置3.5GHz中頻段、4G/5G共同組網（Non-Standalone, NSA）5G實驗網路，2019年將持續擴展至28GHz高頻段、小基站（Small Cell）、5G獨立組網（Standalone, SA）等完整5G組網架構，並將於南港展覽2館、台北流行音樂中心、信義計畫區及桃園青埔等地區設置驗證場域，催化貼近消費者生活體驗的5G創新應用。

中華電執副林國豐表示，諾基亞、愛立信積極投入與中華電信的5G試驗合作，將國際最新的技術及產品同步引入中華電信的5G實驗網路，並持續在國際標準組織與本公司共同推動台灣所需要5G頻譜聚合（Carrier Aggregation, CA）技術規格，建立技術領先優勢。

中華電信強調，5G是影響未來十年競爭力的最關鍵技術之一，中華電信秉持「積極面對、提早準備、領航前進、迎向轉型」的正向態度，從基礎網路、服務平台、專業人才、組織文化等面向全面進行整備與轉型，期盼以5G帶給民眾及企業更好的服務體驗，公部門建構更安全、更便利的社會環境。

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