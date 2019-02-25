亞太電信攜手英特爾 前進MWC強打小型基地台

2019-02-25 20:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



鴻海集團及旗下亞太電信積極布局5G，亞太電信今年攜手英特爾等多家國際大廠搶進世界行動通訊大會（MWC），與英特爾合作強打小型基地台，攜手Radisys，展出與鴻海科技集團共同開發的5G相關設備，未來搭配亞太電信網路推出各種應用及解決方案。

亞太電信由總經理黃南仁親自率領技術團隊前往参展，過去鴻海集團與英特爾、亞太電信及交大，投入多接取邊緣運算技術及創新應用，在英特爾MWC展區中，展出亞太電信與英特爾合力打造5G小型基地台（Small Cell）解決方案，未來可以整合與AI等相關邊緣運算、物聯網、AR/VR及未來網路技術應用及產品，建構5G未來網路。

此外，Airspan主動展示亞太電信引進「魔速方塊2.0」解決方案，深受注目，亞太電信透過整合及優化，讓此解決方案更加符合台灣的電信環境，迄今已超過4,500位亞太電信用戶採用此解決方案。

亞太電信表示，Radisys展區展出鴻海和Radisys合作工業互聯網領域「雲、移、物、大、智、網 + 機器人」應用，結合集團BBU、RRH和MEC等先進5G技術以及Radisys的4G eNB和5G gNB軟體協助，做到影像大數據5G端到端連網解決方案，同時展示智慧城市中，5G超高清臉部識別應用技術，提供更即時的安全生活保障。

同時，亞太電信也將在MEC期間與CSBG國際電信區塊鏈聯盟簽署協議，亞太電信表示，區塊鏈技術是互聯網時代以來，最具顛覆性的創新技術，依靠複雜的密碼學來加密資料，再透過巧妙的數學分散式演算法，解決互聯網最讓人擔憂的安全信任問題，可以在不需要第三方介入的前提下讓使用者達成共識，具有「去中心化」、「開放性」和「獨立性」等特點。

亞太電信表示，與CSBG國際電信區塊鏈聯盟簽署相關協議，未來將規劃於5G應用服務中，導入區塊鏈技術，提供客戶隱密、安全及具備即時性的各類應用。