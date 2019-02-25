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台灣大前進MWC 勾勒5G生活新樣貌

2019-02-25 20:28經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

台灣大哥大表示，攜手工研院，前進MWC，在台灣館展出與「智慧連結」，為5G商轉預做準備，更要勾勒5G生活新樣貌。

台灣大表示，攜手工研院展出的智慧連結（Intelligent Connectivity），打造包含iMEC行動網路邊緣雲平台（iCloud Multi-access Edge Computing）、非接觸呼吸偵測應用（CSI）、智慧鎖（Smart Lock）等5G應用技術，為倒數計時的5G商轉做準備。

台灣大由技術長郭宇泰領軍前往MWC觀摩取經，與工研院在展場展出5G應用技術，包含運用在影音串流、AR/VR服務的MEC，現場展示兩個應用情境，一個利用AR裝置，透過「遠端操控伺服器」，協助遠端工程人員設備修繕等作業；另一個動態3D模擬技術，透過5G網路的低延遲特性，讓參觀的現場來賓，實際感受MEC帶來的臨場感。

同時，台灣大跟工研院首次展出「非接觸式呼吸偵測應用」技術，透過Wi-Fi訊號，即可進行呼吸和睡眠生理偵測，該技術還可跨入汽車領域，將其演算法和Wi-Fi晶片安裝置車裡的安全帶上，即可偵測到駕駛人的疲勞狀況，可有效防範可能的意外發生，

另外「智慧鎖」技術，讓使用者透過手機等行動裝置，就可遠端解鎖或上鎖，再也不用擔心鑰匙不見或忘了帶的窘境，同時還能提升居家安全。

郭宇泰表示，今年台灣大已經在實驗室外場域，進行「真5G」設備的發射展示，預計在今年第2季前，將5G實驗網場域的新莊棒球場，全面打造為iMEC行動網路邊緣雲平台和VR360的智慧棒球場，同時也將完成5G系統設備的佈建，成為「真MEC」棒球場。

郭宇泰也期盼此趟MWC之行，能與全球各產業夥伴交流激盪出更多創新火花，勾勒出5G未來生活的新樣貌。

5G台灣大哥大工研院
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