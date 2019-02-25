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直播／陳其邁玩「還願」！湧5萬人看這4男人尖叫

中華電攜廣達、佐臻、中磊、研華 MWC秀5G自主研發實力

2019-02-25 20:24經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

中華電信率中華電信5G領航隊參加世界行動通訊大會MWC，在台灣館展示自主研發「5G智慧化邊緣資料中心」解決方案，包含「多視角視訊直播」、「智慧運籌管理中心」及「智慧農業」等應用，

中華電信執行副總林國豐表示，中華電信繼去年於MWC成功展示5G智慧管+後，今年中華電信更結盟廣達/雲達、美超微、佐臻、趨勢、中磊、研華及桃園市政府、台中市政府、國立中興大學共同推出及展示「5G智慧化邊緣資料中心」解決方案，並已成功運用於中華電信4G商用網路，成為電信業者提供差異化服務的利器。

林國豐強調，中華電信身為台灣電信業龍頭，積極發展5G網路技術與相關應用，為接軌未來5G做好準備。

中華電信表示，攜手國內網通廠商共同對外展現台灣在5G邊緣運算、網路切片、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）及大數據資料分析等新興技術的研發能量與成果。

「5G智慧化邊緣資料中心」解決方案是由中華電信研究院自主研發，採用行動邊緣運算技術（MEC）滿足5G高頻寬與低延遲應用需求，並基於軟體定義網路（SDN）技術提供用戶彈性自主管理上網使用權、頻寬及使用服務等管理功能，同時以軟體定義資料中心(SDDC)自動化部署軟體。

另外，透過大數據分析、AI技術，此解決方案提供城市政府在食安、消防、交通、工務管理領域、農業決策輔助分析，在事件反應速度及管理績效上均獲業主高度評價。亦協助政府單位進行智慧化的決策分析，提升管理效率，及透過中華電信行動物聯網整合AI技術，輔導農場管理者做到更便利的管理，從既有傳統農業轉型為精準、綠色、永續之智慧農業，進而提高農業產值與品質。

中華電信5G農業
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