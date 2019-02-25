未來十年 這些重大趨勢將塑造投資世界樣貌

2019-02-25 19:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



全球金融市場波動擴大，繼去年大跌後今年又大漲。基金經理人指出，高波動已是新常態，趨勢投資將是市場主流。只要精準掌握未來發展趨勢，長線投資效益將十分驚人，也比較不受市場短線波動影響。

荷寶趨勢股票團隊客戶投資組合經理韋艾德（Ed Verstappen）25日表示，未來十年，有三項重大趨勢將塑造未來世界樣貌，即科技變革、社會人口結構轉變及保護地球。

韋艾德說，科技變革主要關注方向包括數位創新、第四次工業革命與生命科學革新；社會人口結構轉變關注議題包含高齡化社會、中產階級崛起及社會失衡；保護地球則與法規增加、天然資源稀少與智慧科技有關。

在荷寶旗下的趨勢投資策略中，環球消費趨勢是管理規模最大的策略之一，以台灣核備的荷寶環球消費新趨勢基金為例，目前規模高達22.6億美元。韋艾德指出，2019年全球經濟穩健成長，有利優質與成長型企業。

全球消費主要聚焦三大趨勢，分別為數位消費者、新興消費者與強勢品牌。數位消費者部分的重心為智慧音箱，特别關注於能迎合消費者對聲控設備的需求並將之實現的科技公司。韋艾德說，在美國，目前約25%的家庭擁有至少一台智慧音箱，這個趨勢將逐漸擴及其他市場並變得更普遍。

在新興消費者方面，韋艾德今年的重心放在印度市場。過去十年中國消費市場發展迅速，逐漸趨於成熟。相較之下，印度仍處於成長的早期階段，快速成長的人口代表消費市場具成長潛力。

韋艾德指出，預估印度在2025年消費支出將達4兆美元，成為全球第三大消費市場。目前印度正在經歷中國過去十年裡所歷經的成長，基金的投資策略也類似十年前對中國的投資策略，包括零售通路、超市與食品生產等上游廠商，也會留意高階品牌與主要網站的投資機會。

至於強勢品牌，則關注消費者健康意識提升。韋艾德說，健康監測智慧穿戴裝置及健康飲食等都愈來愈受到重視。更多消費者留意食品成分，比較願意購買有機食品或食物原型，以健康養生為訴求的食譜需求也將增加，有利特定供給商或食品製造業者。