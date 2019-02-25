亞太電前進MWC 攜國際大廠展示5G合作方案

2019-02-25 18:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



世界行動通訊大會(MWC) 是全球行動科技領域的年度盛事，今(25)日在西班牙巴賽隆納登場，亞太電(3682)總經理黃南仁親自率領技術團隊前往参展，並與幾家國際大廠合作，展演5G相關應用解決方案，包括Small Cell、魔速方塊2.0、區塊鏈等應用。

亞太電指出，在英特爾展區中展示與英特爾合作打造的5G Small Cell解決方案，未來可透過此系統搭載各種應用服務，建構5G未來網路解決方案。在 Airspan 展區中展出電信業唯一的『魔速方塊2.0』解決方案，亞太電透過整合及優化，讓此方案更符合台灣環境。

在 Radisys 展區則是展出Radisys及鴻海集團共同開發的5G相關設備，未來搭配亞太電網路推出各種應用及解決方案。NCC及經濟部官員也蒞臨這三家攤位，了解亞太電與國際大廠合作的5G應用項目。

另外，亞太電將與CSBG國際電信區塊鏈聯盟簽署相關協議，未來在5G應用服務中，導入區塊鏈技術，提供客戶隱密、安全及具備即時性的各類應用。

亞太電指出，積極布局網路架構與應用開發，領先業界取得台灣第一張5G實驗網路執照，與鴻海集團、英特爾，及交通大學等國內外產學研菁英組成的技術聯盟密切合作，運用多接取邊緣運算(Multi-access Edge Computing, 以下簡稱MEC)，及5G FlexRAN參考平台，研發多項創新應用服務。

英特爾5G FlexRAN是全面虛擬化的無線接取網路(RAN)參考開發平台，支援網路切片(network slicing)技術，實現靈活度、高效率及擴充性，滿足多項業務場景需要，提供高資料傳輸量、低延時的 5G 無線連接。

亞太電「魔速方塊2.0」引進去年在MWC獲得最佳通訊創意獎（Global Mobile Award for Best Mobile Technology Breakthrough）產品 Magic Box的技術，無須外接寬頻網路，即可透過「魔速方塊2.0」將亞太電信4G訊號導入室內深處，同時約可提升6-9倍的網速，並且具有穩定的網路品質。

亞太電說，這次展出鴻海和Radisys合作工業互聯網領域「雲、移、物、大、智、網 + 機器人」應用，結合集團BBU、RRH和MEC等先進5G技術及Radisys的4G eNB和5G gNB軟體協助，做到影像大數據5G端到端連網解決方案。

亞太電指出，將與CSBG國際電信區塊鏈聯盟簽署協議，區塊鏈技術可以說是互聯網時代以來，最具顛覆性的創新技術，依靠複雜的密碼學來加密資料，再透過巧妙的數學分散式演算法，解決互聯網最讓人擔憂的安全信任問題，可以在不需要第三方介入的前提下讓使用者達成共識，具有「去中心化」、「開放性」和「獨立性」等特點。