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宏達電公布5G產品 新增歐洲電信商夥伴

2019-02-25 17:35經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

宏達電（2498）在西班牙時間25日公布，新推出的5G產品5G Mobile Smart Hub，除了新增歐洲的合作夥伴，同時也整合了虛擬實境（VR）技術，未來用戶無需連接纜線或連接電腦，就能透過HTC 5G Hub將VR內容從雲端串流傳輸到VIVE Focus頭盔，即時享有VR體驗。

宏達電表示，宏達電的5G行動集線器，利用5G網路超高速傳輸和超快連接的特性，提供流暢的4K影片串流、低延遲遊戲體驗和多達20個用戶的5G行動熱點功能。全球各大電信商包括美國的Sprint、澳洲的Telstra，以及最近新增英國的Three、德國的Deutsche Telekom、瑞士的Sunrise和芬蘭的Elisa等歐洲電信商，都將提供HTC 5G Hub服務電信客戶。

董事長暨執行長王雪紅表示，5G將徹底改變VR和AR的格局，全新的HTC 5G Hub將能為裝置設備提供無縫接軌的5G大寬頻，推動宏達電的Vive Reality願景，讓人們體驗到無疆界、如臨其境的沉浸環境。HTC 5G Hub將於第2季於指定銷售管道開賣。

宏達電指出，HTC 5G Hub運用新一代的5G網速，將4K影片串流傳輸至第二螢幕，並提供清晰的影像內容。也可以取代家中的Wi-Fi分享器，藉由其即插即用的方便設置，免去多餘的線材。在遊戲需求方面，HTC 5G Hub提供超低延遲、配備Snapdragon X50 5G a模組的高通S855行動平台，和內建集成RF收發器、射頻前端及天線元件的天線模組。

宏達電表示，HTC 5G Hub讓客戶在外出時、工作環境中或在家時，能於多個設備上使用5G，以實現快速連接、內容共享和娛樂等需求。配備5吋高畫質觸控螢幕易於使用、並具有高品質視覺效果，速度遠超越4G LTE的高速連接5G網路再加上高續航電力，是外出旅行時的良伴。

5GHTC宏達電
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