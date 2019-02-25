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圓剛參加嵌入式電子與工業電腦應用展

2019-02-25 17:27經濟日報 記者張義宮╱即時報導

數位影音技術大廠圓剛科技(2417)將於2月26日至2月28日參加於德國紐倫堡展覽中心舉辦的「2019嵌入式電子與工業電腦應用展(Embedded World)」，展會期間除了展示圓剛全系列影像串流擷取卡/盒之相關影音產品、4K HDR工廠影像檢測解決方案及AVerCaster可攜式影像伺服器外，更將在現場展示圓剛最佳化之嵌入式暨人工智慧影像擷取解決方案(AI at the Edge)，包含NVIDIA Jetson嵌入式系統、人工智慧解决方案AVerAI以及AVerCooler無風扇散熱等系統解決方案，以滿足客戶對智慧影像擷取方案的需求。

現場將展出圓剛全系列的影像擷取卡/盒，支援範圍含括4K、Full HD、Mini PCIe，M.2等重要規格，並支援多介面影音訊號輸入。

圓剛指出，工廠和實驗室自動化的音頻和視頻信號測試，測量和檢測4K HDR解決方案，適用於工廠和實驗室自動化的音頻和4K HDR視頻信號測試，測量和檢測解決方案，可將視頻輸出與基準樣本視頻進行比對，音頻信號檢測，並檢查重要關鍵參數。協助客戶在開發和生產過程中降低人力成本，提高產品品質。

效能強大，體積小，兩組獨立的全高清視訊串流同時廣播或錄製，並可透過區域網路和網際網路將視訊串流提供內容傳遞網路(CDN)服務的優點。圓剛AVerCaster可攜式影像伺服器將可滿足客戶多樣化的需求。

圓剛表示，推出搭載NVIDIA Jetson TX1/TX2/TX2i/AGX Xavier 模組之嵌入式載板與準系統AVerAI系列，圓剛嵌入式NVIDIA Jetson解決方案廣泛應用於人工智慧與深度學習的影像處理領域。首度展出的AVerCooler是一個新型態的無風扇式散熱鰭片設計方案，其針對嵌入式系統，在嚴酷的無風流環境中，提供更優越的熱輻射式散熱效能。

人工智慧NVIDIA
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