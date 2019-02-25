綠色美妝崛起 歐萊德業績年增35%、三年日本展店30家

2019-02-25 16:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



零碳綠色美妝風潮大崛起，根據國際調研機構Future Market Insights研究報告指出，2018年全球天然美妝市場產值達345億美元，預計到了2027年產值將達到544億美元，年複合成長率（CAGR）為5.2%。看好綠色商機，台灣綠色美妝龍頭品牌O’right 歐萊德將自今年起展開大躍進的全球展店計畫，預計今年第4季將投入250萬美金，在東京開設3家門市，並將在3年於全日本展店達30家，歐洲則是歐萊德下一個全球佈局展店的重要市場。

歐萊德董事長葛望平今（25）日指出，一直以來台灣的保養品都只有在日本市場上架，歐萊德將成為第一個在日本開設街邊專門店的美妝保養品牌，而歐萊德的日本首間門市進駐東京的中目黑地區，當地以有內涵的設計商品和生活品牌為主，是文青聚集的新興地區。

會選擇日本市場作為強攻進軍海外市場的首發國家，葛望平表示，主要是看好2020東京奧運將以「環保」為主題，深刻呼應歐萊德本身的品牌定位。

葛望平進一步指出，日本永續概念近年來急速崛起，不僅日本政府將計劃用廢棄智慧型手機、小型家電打造奧運的「環保獎牌」外，就連比賽場館和奧運村也將全面採用再生能源供電。

除了火力全開加速國際化腳步外，歐萊德今年也將繼永康街的首間街邊店後，預計3月底還將逆勢操作，前進台北東區於大安路名人巷開設品牌的第二間街邊店。

葛望平表示，雖然台北東區房東依舊沒有降價，但現在卻出現難得的退租潮，因此經評估後，決定搶進。葛望平還笑稱，「我在東區一口氣就開了二間」，原來是東區的品牌專門店，光樓面寬就是永康街店面的二倍。