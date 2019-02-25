親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

無薪假不是老闆說了算 這3筆錢一樣不能少

南一中學生申請這國家的大學 獎學金逾千萬還包吃住

綠色美妝崛起 歐萊德業績年增35%、三年日本展店30家

2019-02-25 16:44經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

零碳綠色美妝風潮大崛起，根據國際調研機構Future Market Insights研究報告指出，2018年全球天然美妝市場產值達345億美元，預計到了2027年產值將達到544億美元，年複合成長率（CAGR）為5.2%。看好綠色商機，台灣綠色美妝龍頭品牌O’right 歐萊德將自今年起展開大躍進的全球展店計畫，預計今年第4季將投入250萬美金，在東京開設3家門市，並將在3年於全日本展店達30家，歐洲則是歐萊德下一個全球佈局展店的重要市場。

歐萊德董事長葛望平今（25）日指出，一直以來台灣的保養品都只有在日本市場上架，歐萊德將成為第一個在日本開設街邊專門店的美妝保養品牌，而歐萊德的日本首間門市進駐東京的中目黑地區，當地以有內涵的設計商品和生活品牌為主，是文青聚集的新興地區。

會選擇日本市場作為強攻進軍海外市場的首發國家，葛望平表示，主要是看好2020東京奧運將以「環保」為主題，深刻呼應歐萊德本身的品牌定位。

葛望平進一步指出，日本永續概念近年來急速崛起，不僅日本政府將計劃用廢棄智慧型手機、小型家電打造奧運的「環保獎牌」外，就連比賽場館和奧運村也將全面採用再生能源供電。

除了火力全開加速國際化腳步外，歐萊德今年也將繼永康街的首間街邊店後，預計3月底還將逆勢操作，前進台北東區於大安路名人巷開設品牌的第二間街邊店。

葛望平表示，雖然台北東區房東依舊沒有降價，但現在卻出現難得的退租潮，因此經評估後，決定搶進。葛望平還笑稱，「我在東區一口氣就開了二間」，原來是東區的品牌專門店，光樓面寬就是永康街店面的二倍。

伴隨著綠色商機崛起，2018年歐萊德業績也在全球市場交出亮眼成績單，去年年營業額達到5.8億元，相較2017年的4.3億元，創下10年來最高35%的業績成長。

歐萊德首攻臉部保養，將農產品「枸杞根」變成化妝品。 記者葉卉軒／攝影
歐萊德首攻臉部保養，將農產品「枸杞根」變成化妝品。 記者葉卉軒／攝影
分享
歐萊德明星商品「咖啡因養髮液」，熱賣18座101高度。 記者葉卉軒／攝影
歐萊德明星商品「咖啡因養髮液」，熱賣18座101高度。 記者葉卉軒／攝影
分享
歐萊德2011年領先業界成功推出全球第一瓶零碳洗髮精。 記者葉卉軒／攝影
歐萊德2011年領先業界成功推出全球第一瓶零碳洗髮精。 記者葉卉軒／攝影
分享

東京奧運環保
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

生技產業火紅 樂斯科實驗用老鼠前景看俏

2019-02-25 15:14

去年三大科學園區營業額2.6兆元 台積助攻中科增幅暴衝

2019-02-25 14:49

行動購物 連假成長更顯著

2019-02-25 14:33

電商2月拉尾盤 228連假推優惠

2019-02-25 14:33

廣達集團與日本樂天合作 打造虛擬化雲端原生行動網路

2019-02-25 14:31

華為5G摺疊手機驚艷全場 尚立三鏡頭CIS出貨旺

2019-02-25 12:34

智慧手機市場 蘋果去年Q4銷量大減 華為逆勢成長37.6%

2019-02-25 11:57

英特爾於蘋果5G晶片開發不順 聯發科有機會取而代之

2019-02-25 11:46

訊連26日法說 聚焦AI臉部辨識貢獻

2019-02-25 11:44

2020年版iPhone處理器 傳台積電5奈米訂單入手

2019-02-25 10:33

中華電攜諾基亞、愛立信衝5G 目標明年台灣預商用

2019-02-25 09:57

三星新機A50未在新品發布會亮相 郭明錤說是這原因

2019-02-25 09:01

官方限用陸3C產品 尚未訂出處理原則

2019-02-25 00:33

iPhone 6S追單兩成 緯創、可成、大立光進補

2019-02-25 00:15

台5大代工廠搶單 斥資500億擴廠

2019-02-24 23:46

避開大陸 電子代工五雄大擴產

2019-02-24 23:33

小米5G新機 超殺價搶市

2019-02-24 23:24

華為折疊機賣8萬 比三星貴

2019-02-24 23:23

中華電促成3GPP在台召開5G標準會議

2019-02-24 23:21

因應局勢 台灣代工廠力拚再創佳績

2019-02-24 23:17

華為推折疊機展現實力…銷量不是重點

2019-02-24 23:13

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-18 09:49

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-15 14:08

內鬥？螺絲鬆？沒有張忠謀的台積電 連環出包內幕

2019-02-15 10:21
看更多

熱門文章

「跌倒了我們站起來」 罷工後華航給內部員工的一封信

2019-02-24 21:37

華為折疊機賣8萬 比三星貴

2019-02-24 23:23

避開大陸 電子代工五雄大擴產

2019-02-24 23:33

生技大震撼 北極星總座解任

2019-02-24 23:23

高薪鐵飯碗來了！台電將徵才700人

2019-02-25 11:29

洗錢防治初評草稿出爐 台灣力拚一般追蹤評等

2019-02-24 19:13

亞高收債超高殖利率 2019年投資首選

2019-02-24 19:14

網傳桃機公部門徵才？真相是這樣！

2019-02-25 10:54

金管會拍板基金自行質借 將釋千億資金活水

2019-02-24 23:58

手錶名店撤離東區 謝金河：穿戴裝置改變產業生態

2019-02-25 10:09

Uber駕駛揚言上街頭 林佳龍：時租計費是既有規定

2019-02-25 09:24

賓士門檻降低 月薪5萬上班族可以入手

2019-02-24 18:21

北極星藥業大變動 創始人為何被換掉？

2019-02-24 22:58

地價稅清查 鎖定四大類

2019-02-24 23:47

想進國際企業 先掌握這家社群覓才關鍵字

2019-02-25 10:28

iPhone 6S追單兩成 緯創、可成、大立光進補

2019-02-25 00:15

國際駭客入侵金融機構頻傳 金管會要求強化11項資安

2019-02-24 19:20

小米5G新機 超殺價搶市

2019-02-24 23:24

名家觀點／從開放銀行到銀行的開放

2019-02-25 00:43

台5大代工廠搶單 斥資500億擴廠

2019-02-24 23:46

比三星折疊機還貴！華為折疊手機Mate X要價8萬元

2019-02-25 06:51

華為推折疊機展現實力…銷量不是重點

2019-02-24 23:13

華映案 京城銀願當重整人

2019-02-24 23:13

華為5G摺疊手機驚艷全場 尚立三鏡頭CIS出貨旺

2019-02-25 12:34

公股銀獵才 擴編理專戰隊

2019-02-24 23:20

贈屋節稅未必管用 忽略這件事恐繳更多稅

2019-02-25 13:14

擁3000萬以上好野人 可拿基金質押投資了

2019-02-25 10:44

華航止血 化解內部歧見

2019-02-25 00:26

酬勞員工支出 不能扣抵

2019-02-24 23:47

富邦金深耕越南 奪兩個第一

2019-02-24 23:14

群益金鼎證 五大策略拓版圖

2019-02-25 01:29

英特爾於蘋果5G晶片開發不順 聯發科有機會取而代之

2019-02-25 11:46

小七也賣披薩了 主打三分鐘現烤

2019-02-25 11:52

公股銀留才…理專福利比照行員

2019-02-24 23:15

藥華辦現增 擬募資50億

2019-02-24 23:45

美中貿易戰停火？ 孫明德：雖露出曙光，卻還沒有天亮

2019-02-25 11:35

中華電促成3GPP在台召開5G標準會議

2019-02-24 23:21

北極星四大股東…個個有來頭

2019-02-24 23:18

2020年版iPhone處理器 傳台積電5奈米訂單入手

2019-02-25 10:33

基金自行質借自律 三不三機制

2019-02-24 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top