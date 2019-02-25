去年三大科學園區營業額2.6兆元 台積助攻中科增幅暴衝

2019-02-25 14:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



2018年三大科學園區績效統計出爐！去年營業總額計約2.6兆元，年增5.5%。受惠於台積電10奈米、7奈米量產，中科營運大進補，營業額年增幅度將近三成，冠居三大科學園區。

根據統計，去年三大科學園區營業總額為25,960億元，就主要產業別觀察，又以積體電路營業額1.8兆元最大，年增10.1%，占整體營業額比重也增加至69%，其次依序為光電5,501億元及精密機械1,221億元，分別年減8.5%及年增8.8%。

積體電路對於整體營業額的貢獻舉足輕重，也成為各園區營業額此消彼長的關鍵因素。

依各園區營業額觀察，仍以竹科的1.1兆元居首，年增5.6%；中科受惠於台積電先進製程量產挹注，營業額達7,249億元，成長幅度高達28.6%，增幅為三大園區之首。

但幾家歡樂幾家愁，南科則因積體電路製程訂單轉至中科，導致營業額縮水至7,956億元，年減9.5%。

另一方面，三大科學園區已入區登記的廠商家數計853家，較2017年底增加21家或2.5%。

其中，又以竹科512家最多，增加20家或4.1%，南科及中科則各為198家及143家，分別增加2家或1%、減少1家或0.7%。

此外，三大科學園區總從業員工人數達27.6萬人，較2017年底增加3,567人或1.3%。

其中仍以竹科15.4萬人、占55.7%最多；增加人數則以中科增加4,377人或10.1%最多。