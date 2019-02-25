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廣達集團與日本樂天合作 打造虛擬化雲端原生行動網路

2019-02-25 14:31經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

雲達科技總經理楊晴華。 圖／聯合報系資料照片
雲達科技總經理楊晴華。 圖／聯合報系資料照片
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廣達旗下雲達科技（QCT）今（25）日宣布與日本樂天行動網路公司合作，共同打造全世界，首個端到端完全虛擬化及雲端原生的行動網路，為即將來到的5G世代作好預備。

隨著日本樂天及其合作夥伴將領先在2019年10月推出符合5G需求的完全虛擬化行動網路，該架構將為整個電信產業帶來破壞式創新。 作為5G生態系統的推動者，雲達繼續發揮在產業的關鍵角色，創建了一個完全由雲端原生的網路、並將網路及服務自動化，與業界領先的合作夥伴們共同推動行動通訊公司計劃，部署和管理基礎架構的根本性改變。

雲達科技與日本樂天及其合作夥伴劃時代的整合，乃是利用最佳的雲端運算技術，並創新的行動邊緣運算（ MEC）技術、產品和解決方案，來實現前所未有的創新網路基礎架構，以承載多個工作負載。

雲達總經理楊麒令表示，雲達看到從雲端服務供應商（CSP）到電信公司採用雲端運算技術的自然演進，與日本樂天的合作進一步驗證了這個趨勢。他說，憑藉我們在雲端運算的專業知識和經驗，加速了網路轉型的歷程，實現完全虛擬化的4G LTE網路， 並可擴展至5G未來。

樂天行動網路公司的技術長Tareq Amin表示，日本樂天的雲端平台提供許多的優勢，最主要的就是具成本優勢的擴充性及服務的靈活性。他說，我們很高興有雲達這樣的領導供應商，與合作夥伴所提供的整體解決方案，幫助我們在加速 LTE 上市的過程中，確保網路轉型的成功。我們共同創建領先業界的網路功能虛擬化基礎平台解決方案，滿足日本樂天在中央資料中心及邊緣資料中心的整體需求。

雲端運算樂天5G
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