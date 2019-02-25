親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

習慣可能害死你！騎士超車 千萬別選這邊

中職／助悍將球員成長 王建民半年時間留給台灣

智慧手機去年Q4銷售 蘋果年減11.8%、華為逆增37.6%

2019-02-25 13:03經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

國際研究暨顧問機構Gartner統計，去年第4季全球智慧型手機銷售量成長停滯，合計銷量達4.084億支，年增0.1%；蘋果年減11.8%，為2016年第1季以來最大的跌幅，華為逆勢增長37.6%；去年全年全球智慧型手機銷售量15.55億支，年增1.2%，但三星及蘋果的銷售量都下滑。

Gartner指出，去年度全球智慧型手機銷售量年增1.2%，全年來看以北美、成熟亞太地區（澳洲、紐西蘭、新加坡及南韓）和大中華地區跌幅最大，分別為6.8%、3.4%和3%。

Gartner資深研究總監Anshul Gupta表示，在成熟市場，智慧型手機需求主要仰賴三星、蘋果和華為這前三大品牌旗艦機種的號召力，但前兩者的銷售量在2018年都呈現下滑趨勢。

2018年第4季前五大智慧型手機廠商中，蘋果表現最為疲弱，在高階機種部分，Gartner指出，三星試圖以Galaxy S9、S9+和Note9等智慧型手機帶動2018年第4季銷售增長但成效不彰，隨著小米與華為持續在中階市場拿下更多市占，使得三星智慧型手機銷售在2018年第4季下滑了4.4%。

三星在大中華地區、西歐和拉丁美洲的市占率下滑，是2018年整體智慧型手機銷售下滑8.2%的主因之一；Anshul Gupta分析，今年第1季三星推出鎖定中階市場的M系列新手機，以便與中國大陸廠商在新興市場一較高下，並藉此拓展線上銷售管道。

2018年第4季蘋果iPhone銷售量為6,450萬支，年減11.8%。兩位數的負成長，讓蘋果在上季全球前五大智慧型手機廠商中表現最為低迷。除北美和成熟亞太地區，iPhone在大部分地區的需求都有所衰退，銷售下滑幅度最大的地區為大中華地區；2018年第4季市占率落至8.8%，相較於2017年第4季時仍有14.6%。2018年度iPhone銷售量只有2.09億支，年減2.7%。

2018年第4季華為賣出超過6,000萬支智慧型手機，在全球前五大智慧型手機廠商中成長最為強勁（37.6%）；華為全年持續增長，拉近與蘋果之間的差距。Anshul Gupta指出，除中國大陸和歐洲等重要據點，華為持續增加對亞太、拉丁美洲和中東地區的投資，進一步帶動成長。此外，華為在2018年下半年持續擴大旗下榮耀（Honor）系列以促進成長，在新興市場尤其如此，有助華為將2018年市占率推升到13%。

智慧型手機華為
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

智慧手機市場 蘋果去年Q4銷量大減 華為逆勢成長37.6%

2019-02-25 11:57

英特爾於蘋果5G晶片開發不順 聯發科有機會取而代之

2019-02-25 11:46

訊連26日法說 聚焦AI臉部辨識貢獻

2019-02-25 11:44

2020年版iPhone處理器 傳台積電5奈米訂單入手

2019-02-25 10:33

中華電攜諾基亞、愛立信衝5G 目標明年台灣預商用

2019-02-25 09:57

三星新機A50未在新品發布會亮相 郭明錤說是這原因

2019-02-25 09:01

官方限用陸3C產品 尚未訂出處理原則

2019-02-25 00:33

iPhone 6S追單兩成 緯創、可成、大立光進補

2019-02-25 00:15

台5大代工廠搶單 斥資500億擴廠

2019-02-24 23:46

避開大陸 電子代工五雄大擴產

2019-02-24 23:33

小米5G新機 超殺價搶市

2019-02-24 23:24

華為折疊機賣8萬 比三星貴

2019-02-24 23:23

中華電促成3GPP在台召開5G標準會議

2019-02-24 23:21

因應局勢 台灣代工廠力拚再創佳績

2019-02-24 23:17

華為推折疊機展現實力…銷量不是重點

2019-02-24 23:13

華為遊說供應鏈登陸 台灣半導體需防排擠效應

2019-02-24 10:25

華為拉供應鏈赴中國 封測台廠考量現實不受制

2019-02-24 09:39

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-18 09:49

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-15 14:08

內鬥？螺絲鬆？沒有張忠謀的台積電 連環出包內幕

2019-02-15 10:21
看更多

熱門文章

「跌倒了我們站起來」 罷工後華航給內部員工的一封信

2019-02-24 21:37

華為折疊機賣8萬 比三星貴

2019-02-24 23:23

避開大陸 電子代工五雄大擴產

2019-02-24 23:33

生技大震撼 北極星總座解任

2019-02-24 23:23

亞高收債超高殖利率 2019年投資首選

2019-02-24 19:14

洗錢防治初評草稿出爐 台灣力拚一般追蹤評等

2019-02-24 19:13

金管會拍板基金自行質借 將釋千億資金活水

2019-02-24 23:58

手錶名店撤離東區 謝金河：穿戴裝置改變產業生態

2019-02-25 10:09

賓士門檻降低 月薪5萬上班族可以入手

2019-02-24 18:21

Uber駕駛揚言上街頭 林佳龍：時租計費是既有規定

2019-02-25 09:24

北極星藥業大變動 創始人為何被換掉？

2019-02-24 22:58

iPhone 6S追單兩成 緯創、可成、大立光進補

2019-02-25 00:15

國際駭客入侵金融機構頻傳 金管會要求強化11項資安

2019-02-24 19:20

地價稅清查 鎖定四大類

2019-02-24 23:47

網傳桃機公部門徵才？真相是這樣！

2019-02-25 10:54

台5大代工廠搶單 斥資500億擴廠

2019-02-24 23:46

小米5G新機 超殺價搶市

2019-02-24 23:24

金控大股東高質押人數大降 剩二人

2019-02-24 15:47

高薪鐵飯碗來了！台電將徵才700人

2019-02-25 11:29

名家觀點／從開放銀行到銀行的開放

2019-02-25 00:43

華為推折疊機展現實力…銷量不是重點

2019-02-24 23:13

比三星折疊機還貴！華為折疊手機Mate X要價8萬元

2019-02-25 06:51

公股銀獵才 擴編理專戰隊

2019-02-24 23:20

華映案 京城銀願當重整人

2019-02-24 23:13

華航止血 化解內部歧見

2019-02-25 00:26

富邦越南規模居國銀之首 未來將拓展越南消金業務

2019-02-24 16:26

富邦金深耕越南 奪兩個第一

2019-02-24 23:14

酬勞員工支出 不能扣抵

2019-02-24 23:47

群益金鼎證 五大策略拓版圖

2019-02-25 01:29

富邦金南向越南十周年 據點規模居金控首位

2019-02-24 16:39

華為5G摺疊手機驚艷全場 尚立三鏡頭CIS出貨旺

2019-02-25 12:34

公股銀留才…理專福利比照行員

2019-02-24 23:15

基金自行質借自律 三不三機制

2019-02-24 23:54

小七也賣披薩了 主打三分鐘現烤

2019-02-25 11:52

中華電促成3GPP在台召開5G標準會議

2019-02-24 23:21

蟬聯15年 清水服務區登國道服務區業績王

2019-02-24 15:34

北極星四大股東…個個有來頭

2019-02-24 23:18

藥華辦現增 擬募資50億

2019-02-24 23:45

華銀全行經理人會議 吳當傑、林知延四面向拚成長

2019-02-24 18:21

2020年版iPhone處理器 傳台積電5奈米訂單入手

2019-02-25 10:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top