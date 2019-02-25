智慧手機去年Q4銷售 蘋果年減11.8%、華為逆增37.6%

2019-02-25 13:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



國際研究暨顧問機構Gartner統計，去年第4季全球智慧型手機銷售量成長停滯，合計銷量達4.084億支，年增0.1%；蘋果年減11.8%，為2016年第1季以來最大的跌幅，華為逆勢增長37.6%；去年全年全球智慧型手機銷售量15.55億支，年增1.2%，但三星及蘋果的銷售量都下滑。

Gartner指出，去年度全球智慧型手機銷售量年增1.2%，全年來看以北美、成熟亞太地區（澳洲、紐西蘭、新加坡及南韓）和大中華地區跌幅最大，分別為6.8%、3.4%和3%。

Gartner資深研究總監Anshul Gupta表示，在成熟市場，智慧型手機需求主要仰賴三星、蘋果和華為這前三大品牌旗艦機種的號召力，但前兩者的銷售量在2018年都呈現下滑趨勢。

2018年第4季前五大智慧型手機廠商中，蘋果表現最為疲弱，在高階機種部分，Gartner指出，三星試圖以Galaxy S9、S9+和Note9等智慧型手機帶動2018年第4季銷售增長但成效不彰，隨著小米與華為持續在中階市場拿下更多市占，使得三星智慧型手機銷售在2018年第4季下滑了4.4%。

三星在大中華地區、西歐和拉丁美洲的市占率下滑，是2018年整體智慧型手機銷售下滑8.2%的主因之一；Anshul Gupta分析，今年第1季三星推出鎖定中階市場的M系列新手機，以便與中國大陸廠商在新興市場一較高下，並藉此拓展線上銷售管道。

2018年第4季蘋果iPhone銷售量為6,450萬支，年減11.8%。兩位數的負成長，讓蘋果在上季全球前五大智慧型手機廠商中表現最為低迷。除北美和成熟亞太地區，iPhone在大部分地區的需求都有所衰退，銷售下滑幅度最大的地區為大中華地區；2018年第4季市占率落至8.8%，相較於2017年第4季時仍有14.6%。2018年度iPhone銷售量只有2.09億支，年減2.7%。

2018年第4季華為賣出超過6,000萬支智慧型手機，在全球前五大智慧型手機廠商中成長最為強勁（37.6%）；華為全年持續增長，拉近與蘋果之間的差距。Anshul Gupta指出，除中國大陸和歐洲等重要據點，華為持續增加對亞太、拉丁美洲和中東地區的投資，進一步帶動成長。此外，華為在2018年下半年持續擴大旗下榮耀（Honor）系列以促進成長，在新興市場尤其如此，有助華為將2018年市占率推升到13%。