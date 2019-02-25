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智慧手機市場 蘋果去年Q4銷量大減 華為逆勢成長37.6%

2019-02-25 11:57經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

國際研調機構Gartner統計，2018年第4季全球智慧型手機對終端使用者銷售量成長停滯，僅較2017年第4季成長0.1%，單季銷量4.08億支；而從各品牌來觀察，往年第4季銷售亮眼的蘋果，2018年第4季單季銷量僅有6,452萬支，較前年同期下滑11.8%，是2016年第1季以來最大的跌幅，華為去年第4季銷量則是逆勢年增37.6%，單季銷量來到6,040萬支。

Gartner資深研究總監Anshul Gupta表示，2018年第4季全球市場對入門款和中價位智慧型手機的需求依然強勁，但在高階智慧型手機市場持續趨緩，創新速度變慢和價格上揚，使消費者暫不考慮更換高階智慧型手機。

2018年度全球智慧型手機銷售量較前一年成長1.2%，達16億支，全年來看以北美、成熟亞太地區（澳洲、紐西蘭、新加坡及南韓）和大中華地區跌幅最大，分別為6.8%、3.4%和3.0%。

Anshul Gupta指出，在成熟市場，智慧型手機需求主要仰賴三星、蘋果和華為這前三大品牌旗艦機種的號召力，而三星、蘋果銷量在2018年都呈現下滑趨勢。

在高階機種部分，三星試圖以Galaxy S9、S9+和Note9等智慧型手機帶動2018年第4季銷售增長但成效不彰，而隨著小米與華為持續在中階市場拿下更多市占，使得三星智慧型手機銷售在2018年第四季下滑了4.4%，三星在大中華地區、西歐和拉丁美洲的市占率下滑，是該公司2018年整體智慧型手機銷售下滑8.2%的主因之一。

2018年第4季蘋果iPhone銷售量年減11.8%，是上季全球前五大智慧型手機廠商中表現最為低迷的一家業者，除北美和成熟亞太地區，iPhone在大部分地區的需求都有所衰退，銷售下滑幅度最大的地區為大中華地區。

2018年第4季華為賣出超過6,000萬支智慧型手機，在全球前五大智慧型手機廠商中，成長最為強勁（37.6%），華為全年銷量持續成長，拉近了與蘋果之間的差距。

Anshul Gupta指出，除了中國大陸和歐洲等重要據點，華為也持續增加對亞太、拉丁美洲和中東地區的投資，以進一步帶動成長；此外，華為在2018年下半年持續擴大旗下榮耀（Honor）系列以促進成長，在新興市場尤其如此，這有助華為將2018年市占率推升到13.0%。

智慧型手機華為
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