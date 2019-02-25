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中華電攜諾基亞、愛立信衝5G 目標明年台灣預商用

2019-02-25 09:57經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

中華電(2412)今(25)日宣布將在西班牙巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）與諾基亞、愛立信分別簽署5G合作備忘錄，深化策略夥伴關係，共同推展5G進程，目標在今年完成5G完整組網架構的性能驗證，擴大5G應用示範場域，向2020年實現台灣5G預商用的目標前進。

中華電指出，與諾基亞、愛立信自2017年起進行5G技術合作，目前已於電信研究院園區建置3.5GHz中頻段、4G/5G共同組網(Non-Standalone, NSA)之5G實驗網路，今年將持續擴展至28GHz高頻段、小基站(small cell)、5G獨立組網(Standalone, SA)等完整的5G組網架構。

中華電表示，預計今年將並在南港展覽2館、台北流行音樂中心、信義計畫區及桃園青埔等地區設置驗證場域，催化貼近消費者生活體驗的5G創新應用。

中華電執行副總林國豐表示，很高興見到諾基亞、愛立信積極投入與中華電信的5G試驗合作，將國際最新的技術及產品同步引入中華電的5G實驗網路，並持續在國際標準組織與本公司共同推動所需要的5G頻譜聚合(Carrier Aggregation, CA)技術規格，建立技術領先優勢。

他強調，基於過去與諾基亞、愛立信在4G網路獲得消費者肯定及國內外測速評比最佳認證的合作成果，有信心在5G持續領航，緊跟國際領先群，建立長期的競爭優勢基礎。

5G諾基亞中華電信
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