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第一艘國造潛艦「匿蹤」狂輸阿共…原因很無奈

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三星新機A50未在新品發布會亮相 郭明錤說是這原因

2019-02-25 09:01經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

採用最新屏下指紋辨識光學方案的新機A50，在三星(Samsung)2月20日新產品發布會缺席，令市場頗感失望。天風國際證券分析師郭明錤最新報告指出，他相信Samsung沒有在新產品發布會發表A50的原因，在於在此之前該產品的生產時程有不確定性 (包括：面板、機殼與光學屏下指紋等)。

但他強調，A50目前的生產瓶頸已解決，量產時程將遞延約2–3個禮拜至3月。

軟體是A50屏下指紋的質量改善關鍵，而非硬體。郭明錤相信A50的屏下指紋與硬體相關質量問題，已在去年第4季末解決。他認為，在A50量產前因韓國Suprema (該公司也支持了Samsung Galaxy S10系列超聲波屏下指紋軟件質量改善) 加入支持，而有顯著改善，因此，A50的屏下指紋目前在常溫或是低溫的測試項目(如：FAR、FRR與反應時間等) 應都已達Samsung標準。

A50為Samsung在今年上半年最重要的中階機型，郭明錤預期，2019年出貨量為1,400–1,600萬支。 Samsung在2019年最重要的智能型手機策略，為透過中階機型取代低階機型需求，以提升整體產品單價(ASP)與獲利，預估A系列機型總出貨量將年成長約100%至2019年的6,000–6,500萬支。

他也預測Samsung將在今年第2季及第3季繼續推出新款中階機型A70與A90 (這兩大機型也支持光學屏下指紋)，以持續推動中階機型出貨動能。

Samsung郭明錤
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