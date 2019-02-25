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比三星折疊機還貴！華為折疊手機Mate X要價8萬元

2019-02-25 06:51經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

三星日前發表的折疊手機Galaxy Fold售價約新台幣6萬元，其高價已引起市場嘩然，華為在西班牙時間24日、世界行動通訊大會（MWC）開展前夕，發表的折疊手機Mate X，價格更高達新台幣約8萬元。折疊機高貴又貴，消費者買不買單開賣後將見真章。

三星20日已在美國發表首款折疊機Galaxy Fold，預計4月26日上市，售價1,980美元（約新台幣6.08萬元），Galaxy Fold折疊時螢幕為4.6吋，打開時達7.3吋，兼具手機和平板電腦功能。

與Galaxy Fold向內折不同，華為的折疊手機是向外折，但同樣具備手機與平板功能，摺疊起來的兩面螢幕分別是6.6吋、6.38吋，打開則是8吋的螢幕。同時是一款5G手機，下載1GB的電影只要3秒，主要採用華為5G Balong 5000基頻的麒麟980晶片，價格高達2,299歐元，成為最高價的手機，預計今年中上市。

華為強調，Mate X是傳輸速度最快的手機，而且螢幕打開達8吋，做到真正無縫隙，其中關鍵的軸承，花了三年的時間開發，內部的零件高達100個。由於Mate X為5G手機，預料年中上市的特定國家不多。

記者何佩儒／攝影
記者何佩儒／攝影
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折疊手機新台幣華為
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