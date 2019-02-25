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華為推出首款5G摺疊手機Mate X

2019-02-25 02:57中央社 巴塞隆納24日綜合外電報導

儘管美國大力敦促盟邦以國安考量謝絕華為（Huawei）參與5G高速網路基礎建設，華為今天推出首款5G摺疊手機Mate X。

路透社報導，華為宣稱，在研發5G手機領域取得領先地位，因為華為也研發網路技術。

華為消費者業務CEO余承東在西班牙巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）之前，發布首款5G摺疊手機，命名為Mate X。

Mate X 未展開前為6.6吋螢幕，展開後成為8吋平板。

國安西班牙
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