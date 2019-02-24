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標靶抗癌藥物的北極星藥業 未來路怎麼走？

2019-02-24 22:58經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

北極星藥業創辦人吳伯文當初能獲得大股東包括正文科技董事長陳鴻文和新東陽董事長麥寬成等人資助，除了陳鴻文當年因父親罹患肝癌，施打北極星藥品，腫瘤因而縮小，決定入股北極星外；麥則是看好吳「是會做事的人」。如今股東理念不合，人事全非，北極星未來走向也讓外界注目。

吳伯文可說是讓北極星站上國際舞台的幕後推手，當年他打動陳鴻文和麥寬成投資，甚至還有華碩董事長施崇棠資助入股，主要是因為陳鴻文看好產品發展。

多年前因陳鴻文的父親罹患肝癌，四處求醫問藥，卻無治療成效；當時因陳鴻文有朋友投資北極星，且是開發肝癌標靶新藥的公司，陳鴻文抱著姑且一試的想法，讓父親施打北極星藥品，治療一段時間後再檢查，發現腫瘤縮小許多，決定支持北極星發展新藥，正文董事會也因此決議集資入股北極星，如今正文科技人馬全面進駐北極星，並解任吳伯文，也讓外界驚訝不已。

另外，麥寬成也是北極星創始股東，當年持股最高曾超過二成。由於麥寬成當年受到吳伯文救人做事的精神感動，所以帶著俠義心腸參與北極星藥業的投資，藉此促成佳話；但回首過去，再看北極星人事現在演變至今，北極星如何邁出下一步，則有待公司新團隊的經營智慧。

北極星正文科技肝癌
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