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5G標準會議將在台舉辦 台科大與中華電信合力推動

2019-02-24 14:11聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

被視為制定全球行動通訊標準的奧林匹亞大會3GPP (3rd Generation Partnership Project)會議即將在台科大召開。

台科大與中華電信將於2月25日至3月1日邀請3GPP標準制定組織的系統與服務第五工作小組(SA5)來台舉辦標準制定會議，包含美國AT&T、T-Mobile，歐洲Orange、Deutsche Telekom、Telecom Italia、British Telecom，及中國大陸的CMCC等國際主要業者代表與會，共同探討網路切片(Network Slicing)、邊緣運算(Edge Computing)、自我組織網路(Self-Organizing Networks)等5G部署和管理標準制訂議題。

5G多元應用服務的提供主要來自多項關鍵技術的發展，其中網路切片可將單一網路切割成多個獨立的虛擬網路，並加以客製化滿足特定需求；邊緣運算可提升物聯網處理資訊的效率，減少時間遞延與資料傳輸成本；而自我組織網路技術則可使基地台網路具有自主調校能力，提升網路運作效率。

台科大校長廖慶榮表示，全球5G行動通訊技術競賽如火如荼開展，需要更多產學界的能量投入，台科大除了與中華電信促成3GPP會議移師台北召開，讓大家了解5G部署和管理相關標準發展趨勢，並選送學生前往法國EURECOM實習，跨國培育5G技術人才。

中華電信執行副總林國豐表示，中華電信對於3GPP國際標準的掌握及推動不遺餘力，自2011年爭取3GPP首次在台會議，已連續六次支持3GPP在台舉辦會議，其中兩度與台科大共同辦理SA小組會議，也是台灣唯一長期持續參加3GPP國際組織之電信業者，實際參與標準制訂工作。

他表示，迎接5G世代的來臨，中華電信運用優質的4G商用網路、5G實驗網路，及自主開發的物聯網大平台、超寬頻影音平台，結合人工智慧(AI)、大數據(Big data)、雲端(Cloud)、資安等技術，已積極發展及驗證5G創新應用，目標2020年實現5G預商用。

台科大與中華電信將於2月25日至3月1日邀請3GPP標準制定組織的系統與服務第五...
台科大與中華電信將於2月25日至3月1日邀請3GPP標準制定組織的系統與服務第五工作小組(SA5)來台舉辦標準制定會議。 圖／聯合報系資料照片
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台科大中華電信5G
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