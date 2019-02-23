找高薪工作？徵才博覽會一網打盡

2019-02-23 10:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



經濟部為協助國內5加2重點產業招募優秀人才，自3月起陸續於桃園、高雄、台北、台南、台中辦理一系列5加2產業徵才博覽會，預計可召集至少600家產業，總計釋出上萬優質職缺，首場活動於3月9日在桃園展演中心藝文廣場打頭陣，以「亞洲‧矽谷在桃園」為主軸，結合台灣產業群聚特色，邀請在地重點產業指標性廠商設攤徵才。

正逢年後轉職旺季，5加2產業徵才博覽會桃園場，吸納近百家徵才廠商參與活動，知名廠商如仁寶電腦、台達電、大立光電、聯發科、晶元光電、南亞科、日月光、台灣玻璃、東貝光電、旺宏電子等大廠參與設攤，單一場次就釋出超過2,000個工作機會數，其中5成職缺起薪4萬，最高月薪可達10萬，預計能吸引逾萬名求職者到現場進行媒合。

根據1111人力銀行資料數據統計，107年5加2產業業者平均每月有8,323家刊登職缺需求，需求量為56,500人。從人才需求類別觀察，以專業人才需求占比最高，達到56.7%，顯見5加2產業創新相關業者對於專業人才求才若渴。從經濟部產業專業人才需求推估調查，也發現5加2產業人才需求穩定。

與亞洲‧矽谷息息相關的通訊暨物聯網裝置與設備產業，每年新增需求數約需5,000人，業者對於硬體類人才需求暢旺，例如電路設計工程師、機構設計工程師等。

此外因應物聯網興起，跨業整合的新趨勢，帶動軟體整合開發工程師需求提升。有鑑於企業對相關領域的人才需求日多，經濟部透過辦理5加2產業徵才博覽會，協助企業擴大對外徵才，讓創新轉型過程更加順暢，同時培育更多新鮮人了解各產業發展進而投入職場，以增加求職成功率，並期由徵才媒合之辦理，促進各類專業人才挹注企業，以增進台灣5+2產業之發展。

有意先行了解各類職缺的求職者，歡迎連結至活動官網，活動現場亦設置5加2產業創新成果專區，歡迎民眾到場體驗。

官網：https://www.italent.org.tw/5+2