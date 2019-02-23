親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
錢櫃合併好樂迪
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

暴龍給予信任勝過老鷹 林書豪有更多開火權

沒找黨媒把關！一篇文惹怒中共 估值數億帳號自我銷毀

找高薪工作？徵才博覽會一網打盡

2019-02-23 10:50經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

經濟部為協助國內5加2重點產業招募優秀人才，自3月起陸續於桃園、高雄、台北、台南、台中辦理一系列5加2產業徵才博覽會，預計可召集至少600家產業，總計釋出上萬優質職缺，首場活動於3月9日在桃園展演中心藝文廣場打頭陣，以「亞洲‧矽谷在桃園」為主軸，結合台灣產業群聚特色，邀請在地重點產業指標性廠商設攤徵才。

正逢年後轉職旺季，5加2產業徵才博覽會桃園場，吸納近百家徵才廠商參與活動，知名廠商如仁寶電腦、台達電、大立光電、聯發科、晶元光電、南亞科、日月光、台灣玻璃、東貝光電、旺宏電子等大廠參與設攤，單一場次就釋出超過2,000個工作機會數，其中5成職缺起薪4萬，最高月薪可達10萬，預計能吸引逾萬名求職者到現場進行媒合。

根據1111人力銀行資料數據統計，107年5加2產業業者平均每月有8,323家刊登職缺需求，需求量為56,500人。從人才需求類別觀察，以專業人才需求占比最高，達到56.7%，顯見5加2產業創新相關業者對於專業人才求才若渴。從經濟部產業專業人才需求推估調查，也發現5加2產業人才需求穩定。

與亞洲‧矽谷息息相關的通訊暨物聯網裝置與設備產業，每年新增需求數約需5,000人，業者對於硬體類人才需求暢旺，例如電路設計工程師、機構設計工程師等。

此外因應物聯網興起，跨業整合的新趨勢，帶動軟體整合開發工程師需求提升。有鑑於企業對相關領域的人才需求日多，經濟部透過辦理5加2產業徵才博覽會，協助企業擴大對外徵才，讓創新轉型過程更加順暢，同時培育更多新鮮人了解各產業發展進而投入職場，以增加求職成功率，並期由徵才媒合之辦理，促進各類專業人才挹注企業，以增進台灣5+2產業之發展。

有意先行了解各類職缺的求職者，歡迎連結至活動官網，活動現場亦設置5加2產業創新成果專區，歡迎民眾到場體驗。

官網：https://www.italent.org.tw/5+2

徵才
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

大尺寸面板供過於求 外資保守看友達群創

2019-02-23 11:23

鴻海、遠傳 加碼投資區塊鏈

2019-02-23 02:03

5G數據通話 測試成功

2019-02-23 02:03

台積電晶圓瑕疵估損61億元 病毒事件的2.35倍

2019-02-22 19:41

同欣電任命呂紹萍兼執行長 張嘉帥為營運長

2019-02-22 16:03

元太攜手TOPPAN與三越伊勢丹 開發全彩電子紙廣告看板

2019-02-22 15:27

MWC下周登場 信驊推全景影像晶片

2019-02-22 14:34

全球晶圓代工排名洗牌 傳格芯大股東擬賣股三星

2019-02-22 14:34

SEMI：1月北美半導體出貨 近2年新低

2019-02-22 14:34

摺疊機正夯 手機大廠跟進

2019-02-22 14:34

5G緊急備戰 遠傳數據通話告捷

2019-02-22 14:34

折疊手機「無縫接軌」 童子賢：還要時間

2019-02-22 12:37

格芯再傳被打包出售 三星恐超車聯電成晶圓代工二哥

2019-02-22 12:23

遠傳全台首發5G數據通話測試成功

2019-02-22 12:06

半導體產業恐遇逆風 北美1月出貨創2年低

2019-02-22 10:28

臉書談食安、企業管理 郭台銘：每天做、重複做、做到好

2019-02-22 09:50

王雪紅率宏達電親征MWC 聚焦VR、5G體驗

2019-02-22 09:30

宏達電推出新VR一體機 強化企業VR體驗

2019-02-22 08:55

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-18 09:49

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-15 14:08

內鬥？螺絲鬆？沒有張忠謀的台積電 連環出包內幕

2019-02-15 10:21
看更多

熱門文章

潤泰全宣布楊梅廠4月26日歇業 資遣員工303人

2019-02-22 17:01

Nike球鞋爆裂害了威廉森？ 生產商豐泰說話了

2019-02-22 19:10

錢櫃合併好樂迪 下午5時重訊說明

2019-02-22 15:50

悲歌！ 紡織業大老：潤泰苦撐多年 委外只是遲早的事

2019-02-22 19:32

網友熱議好樂迪與錢櫃合併 擔心變「好貴」

2019-02-22 20:05

KTV兩龍頭合併！錢櫃宣布以每股67.7元收購好樂迪

2019-02-22 17:04

潤泰全楊梅廠關廠將解僱303人 桃市勞動局明入廠了解

2019-02-22 19:16

錢櫃併好樂迪 沒說清楚的三個問題

2019-02-22 19:32

好樂迪、錢櫃將宣布合併 公平會：過去已三度禁止

2019-02-22 16:45

股市名嘴李秀利 轉戰兆豐金掌投顧董座

2019-02-22 19:23

台積電晶圓瑕疵估損61億元 病毒事件的2.35倍

2019-02-22 19:41

油價下周估不調整 中油將再吸收2.4億元

2019-02-22 13:05

出國旅遊 只靠刷卡的旅平險夠嗎?

2019-02-22 14:16

又有三家台商回流！ 投資金額近70億元

2019-02-22 17:33

折疊手機「無縫接軌」 童子賢：還要時間

2019-02-22 12:37

格芯再傳被打包出售 三星恐超車聯電成晶圓代工二哥

2019-02-22 12:23

NIKE球鞋爆裂恐需負法律責任 但無損市場霸主地位

2019-02-23 01:21

12台商回流 投資323億

2019-02-23 02:03

遠傳全台首發5G數據通話測試成功

2019-02-22 12:06

國人瘋海外投資 資金出走

2019-02-23 01:17

錢櫃、好樂迪合併再闖關 成本及環境改變是主因

2019-02-22 20:50

曾獲准許後遭三度禁止！好樂迪、錢櫃聯姻史一次看

2019-02-22 19:30

永豐金今年首次高層人事異動 租賃、創投董座將改派

2019-02-22 16:57

日本唐吉訶德要來了 小北百貨怎麼看

2019-02-23 10:56

全球晶圓代工排名洗牌 傳格芯大股東擬賣股三星

2019-02-22 14:34

錢櫃斥資67億併好樂迪 規劃重新申請上市

2019-02-22 18:58

NIKE球鞋比賽時爆裂 糗大了

2019-02-22 23:12

潤泰全將關楊梅廠 退出紡織生產

2019-02-23 02:03

潤泰全宣布楊梅廠4月26日歇業 改採委託生產

2019-02-22 17:55

好樂迪、錢櫃聯姻 公平會曾三度禁止

2019-02-22 23:56

錢櫃併好樂迪 看台股下市再上市實例

2019-02-22 21:37

捲土重來！錢櫃砸67億 擬合併好樂迪

2019-02-22 23:51

5G數據通話 測試成功

2019-02-23 02:03

中油新董座人選已定案？中油：至今未接到上級指示

2019-02-22 15:48

錢櫃擬以每股67.7元合併好樂迪 仍維持雙品牌經營

2019-02-22 17:45

錢櫃 將以67億元併購好樂迪

2019-02-23 02:03

錢櫃拼購案三個問題 小股東討交代

2019-02-23 02:03

兆豐銀網羅理專精英 年薪百萬不是問題

2019-02-22 17:11

華碩玉山金帶來正向改變

2019-02-23 02:17

Nike球鞋爆裂 代工廠豐泰：單一事件

2019-02-22 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top