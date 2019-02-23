謝安想當「小鮮肉」製造商 讓《一級玩家》《復仇者聯盟3：無限之戰》入圍奧斯卡幕後推手

2019-02-23 09:32 聯合新聞網 文章提供／遠見



電影《一級玩家》中，逼真的虛擬網路遊戲《綠洲》是全片主軸，細緻的特效得到今年奧斯卡金像獎入圍肯定。這片「綠洲」未來還有哪些可能？和台灣有哪些關係？讓「數字王國」行政總裁暨執行長謝安告訴你。

台灣玉山科技協會21日舉行春酒晚會，邀請數字王國（Digital Domain）行政總裁暨執行長謝安發表「綠洲——讓虛擬成為現實」專題演講。

演講取名為「綠洲」，和數字王國去年製作的大片《一級玩家》（Ready Player One）有關。

史蒂芬史匹柏賣座大片《一級玩家》的專屬虛擬實境（VR）體驗內容大受市場好評。 圖／宏達電提供 分享 facebook

片中，2045年的現實世界一片混亂，大部分的人為逃避現實而投入虛擬網路遊戲《綠洲》（Oasis）。

遊戲公司承諾勝出者將得到遊戲的所有權，並繼承遊戲創始人的5000億美元。孤兒韋德．瓦茲（Wade Watts）為扭轉自己的生活而參加遊戲，卻被捲入一連串穿插在虛擬和現實的陰謀中。

數字王國的《一級玩家》以及《復仇者聯盟3：無限之戰》雙料入圍今年奧斯卡金像獎最佳視覺特效獎，讓好萊塢其他特效公司望塵莫及，而背後的推手就是謝安。

35歲的謝安，從一個自稱「平凡的台中人」，奮鬥到如今地位，還把數字王國打造為全球最大片庫的創業故事，並不令人陌生。

圖片提供／遠見 分享 facebook

不過，一路走來堪稱順遂的謝安，卻在去年踢到鐵板。數字王國股價自去年7月初的0.13港元（約台幣0.51元），一路下探到今年1月的0.09港元（約台幣0.35元）。

對照2015年謝安從hTC把執行長周永明延攬至數字王國時，股價曾創下3.03港元（約11.89元）新高，令人不勝唏噓。

不少財經專家更為數字王國把脈，認為數字王國走上和hTC同樣的路：夢想很大，但短期內很難看到效益。應該盡速重整股數，才有機會讓股價重振往日雄風。

對此，謝安坦言，中美貿易戰影響很深。很多人問他，數字王國明明是家美國公司，為何還要到香港上市？他對這個決定，從來沒後悔過。反而藉此讓公司不必如其他好萊塢特效公司一樣，得完全依賴迪士尼、福斯等大型片商，「過程中我們得到很多美國大公司的尊重」。

不過，由於在香港上市，數字王國往往在美國被視為中資。特別是團隊近年來潛心研究人臉轉換特效，引起美國特效界的疑慮。

謝安對此喊冤表示，「我們不只是中資啊，也有美國高通、日本軟銀的投資」。雖然總部所在地加州洛杉磯，是民主黨大本營，對川普的圍剿中國策略頗有意見，但如今重新審視中美關係已是美國兩大黨的共識，讓他在內部演講時，也不斷提醒員工，2019年要很小心。

但謝安也強調，該公司虛擬人技術領先業界，對未來還是深具信心。

數字王國的虛擬人技術分為三種：Living（複製人類的動作）、Legend（把過世的人重現）、Creation（重新創造一個不存在的人）。

其中，Living技術是數字王國目前營收主力。謝安說，好萊塢很多明星走紅後，不願意吊鋼絲、從事危險動作，或是不想和討厭的明星對戲。這些問題在2008年Living技術成熟後，都可以用虛擬人替代。

未來，謝安打算成立「虛擬人經紀公司」，把明星的臉掃描下來，如果他們太忙、不能拍戲或廣告，就可以用虛擬人代替，明星還可分享獲利。

在死而復生的Legend技術方面，數字王國最早是讓美國已故饒舌歌手2Pac重現世人眼前。

天王周杰倫得知後，找上謝安，希望數字王國能幫忙已故天后鄧麗君復活，最後真的讓周董在演唱會中和她合唱。

數字王國的成果令各界驚豔，還和鄧麗君家人簽了20年協議，要把鄧麗君身影持續帶到世界各地。

最後是爭議最大的Creation技術。謝安說，在中國大陸拍戲，七成成本都砸在演員片酬上，但很多有票房號召力的「小鮮肉」雖然顏值高，但演技不好，配合度又低，捧紅了以後就跳槽到別家經紀公司，因而思考自行讓虛擬人取代這些小鮮肉。

現場還展示由台灣團隊創建的虛擬人Ben，結合林俊傑的臉、彭于晏的嘴巴和吳亦凡的特質。不過Ben僅用3至4天拼接現有素材，並非採用掃描，因而細緻度和美國數字王國團隊的成品仍有落差。

目前，數字王國還在研發一項更先進的「黑科技」。只要透過智慧型手機鏡頭拍攝自己講話的畫面，也能讓其他沒講話的人有同樣表情，可望改變未來的社群媒體運作。

同時，謝安也加倍2019年台灣的資本支出，並考慮在台擴大招募機器學習（machine learning）專家、工程師，組成50至70人團隊，把台灣當作是數字王國未來機器學習的全球基地。

（作者／陳育晟 攝影／蘇義傑 本文出自2019.02.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）