元太攜TOPPAN、日本三越伊勢丹開發全彩電子紙廣告看板

2019-02-22 15:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



元太（8069）今(22) 日宣布，ACeP先進彩色電子紙(Advanced Color ePaper，ACeP)技術獲日本凸版印刷株式會社(TOPPAN Printing Co. Ltd.)及日本百貨零售商三越伊勢丹(Isetan Mitsukoshi Ltd.)採用，開發全球第一座用於零售通路的全彩電子紙廣告看板；元太指出，ACeP可顯示色域超過32,000顏色，以豐富顯示色域成為替代傳統紙質廣告海報的選擇。

日本三越伊勢丹百貨依據國際企業社會責任ESG(Environmental, Social and Corporate Governance，環境、社會和公司治理)原則，在企業內部實行工作流程重整，與TOPPAN合作開發全彩電子紙廣告看板，以降低百貨公司內宣傳海報所使用的紙資源及電力，並以數位化管理方式提升工作效率。

三越伊勢丹新宿分店自2月20日起導入首座全彩電子廣告看板示範點，用來宣傳「HANABANASAI花祭」商場活動；由TOPPAN與三越伊勢丹共同開發的全彩電子紙廣告看板，可透過電腦或智慧型手機更新顯示內容，以簡易的內容更新方式，增進營運效率，並降低資源的耗用。

元太指出，電子紙看板無需額外鋪設落地式電源供應系統，在不受電源線的侷限，可在商場櫃位調整時，隨時將全彩電子紙廣告看板移動至所需的廣告位置，具備高度的機動性。此外，ACeP具備的無線更新訊息功能，可深化商店宣傳的視覺效果。

元太日本分公司總經理住田直樹(Naoki Sumita)表示，很高興ACeP獲合作夥伴TOPPAN採用，作為廣告宣傳看板應用導入於日本百貨公司。在科技持續發展的今日，所生活的世界已變得更加即時互動相連，因此，企業更需開發有助於生活與環境永續的解決方案。期許E Ink與TOPPAN的合作，將開拓全彩電子紙於零售廣告及相關具有發展潛力的市場發展。