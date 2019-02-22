元太攜手TOPPAN與三越伊勢丹 開發全彩電子紙廣告看板

2019-02-22 15:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球電子紙領導廠商E Ink元太科技今（22）日宣布，ACeP先進彩色電子紙（Advanced Color ePaper，ACeP）技術獲日本凸版印刷株式會社（TOPPAN Printing Co. Ltd.）及日本百貨零售商三越伊勢丹（Isetan Mitsukoshi Ltd.）採用，開發全球第一座用於零售通路的全彩電子紙廣告看板。元太科技ACeP可顯示色域超過32,000顏色，以豐富顯示色域成為替代傳統紙質廣告海報的選擇。

元太科技的ACeP可顯示包括八原色的全彩色域，以具有青色、洋紅色、黃色及白色等4色帶色粒子的專利微膠囊電子墨水技術構成，與採用傳統彩色濾光片（Color Filter Array，CFA）讓各像素顏色並排的色彩顯示方式不同。

ACeP透過4色帶色粒子在各個像素內移動至不同位置，混和出豐富多樣的色彩，ACeP也具備低耗電、與紙張相同，在任何光源下均可閱讀顯示內容等電子紙特性。

日本三越伊勢丹百貨依據國際企業社會責任ESG（Environmental, Social and Corporate Governance，環境、社會和公司治理）原則，於企業內部實行工作流程重整。與TOPPAN合作開發全彩電子紙廣告看板，以降低百貨公司內宣傳海報所使用的紙資源及電力，並以數位化管理方式提升工作效率。三越伊勢丹於新宿分店自2月20日起導入首座全彩電子廣告看板示範點，用來宣傳「HANABANASAI花祭」商場活動。

由TOPPAN與三越伊勢丹共同開發的全彩電子紙廣告看板，可透過電腦或智慧型手機更新顯示內容，以簡易的內容更新方式，增進營運效率，並降低資源的耗用。

電子紙看板無需額外鋪設落地式電源供應系統，在不受電源線的侷限，可在商場櫃位調整時，隨時將全彩電子紙廣告看板移動至所需的廣告位置，具備高度的機動性。除此之外，ACeP具備的無線更新訊息功能，可深化商店宣傳的視覺效果。

E Ink元太科技日本分公司總經理住田直樹（Naoki Sumita）表示，很高興ACeP獲合作夥伴TOPPAN採用，作為廣告宣傳看板應用導入於日本百貨公司。在科技持續發展的今日，我們所生活的世界已變得更加即時互動相連，因此，企業更需開發有助於生活與環境永續的解決方案。

我們期許E Ink與TOPPAN的合作，將開拓全彩電子紙於零售廣告及相關具有發展潛力的市場發展。

凸版印刷株式會社總經理Heeday Danjo指出，很榮幸與元太科技合作，共同開發ACeP應用的潛力市場，期許藉由本次合作將可持續推近電子廣告看板業務，為零售商提供可增進工作效率與降少資源浪費的解決方案。