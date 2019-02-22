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兩大KTV巨頭錢櫃、好樂迪確定合併 下午5時重訊說明

遠傳投資TBCASoft 加速區塊鏈產品開發和業務發展

2019-02-22 14:33經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

區塊鏈技術發展快速，遠傳（4904）積極衝刺創新服務，在新技術領域積極佈局國際市場，除為CBSG國際電信區塊鏈技術聯盟創始成員國，也投資全球領先的跨電信商區塊鏈技術公司TBCASoft，希望加速產品及服務開發，TBCASoft今（22）日宣布資金已全數到位。

TBCASoft創立於2016年9月，近期完成A輪融資並推出跨電信識別系統(CCIS)和跨電信支付系統(CCPS)兩個基礎應用，CCIS著重於身分識別和認證服務，CCPS則專注於實現電子錢包支付、匯款和數位加值，這些應用在其跨電信區塊鏈平台上執行，並可透過全球領先的CBSG聯盟取得。

遠傳總經理井琪表示，遠傳積極投入新技術發展與創新應用，投資區塊鏈公司TBCASoft，並與合作夥伴共同成立的『CBSG國際電信區塊鏈技術聯盟』現已成為全球前五大區塊鏈聯盟。

她指出，基於聯盟區塊鏈平台，可延伸發展如交易清算、身分驗證、物聯網等各領域的應用，遠傳將繼續與TBCASoft和夥伴合作加速電信業專屬區塊鏈技術及產品的發展，在虛擬世界中創造一個正確、安全以及更便利快速的交易與資料交換平台。

TBCASoft創始人兼首席執行長及CBSG聯盟的聯合主席Ling Wu表示，TBCASoft旨在為全球電信運營商打造高性能與安全的跨運營商區塊鏈平台和加值服務。在遠傳、Foxconn Ventures和SoftBank作為TBCASoft投資者的支持下，TBCASoft不僅獲得資助，還提供服務和擴展業務至全球，同時也加速了其IP產品成長。

「CBSG國際電信區塊鏈技術聯盟（The Carrier Blockchain Study Group）」是全球領先的電信區塊鏈聯盟。成立於2017年9月，旨在共同開發專為電信業者設計的創新區塊鏈平台，由美國區塊鏈技術公司TBCASoft和日本SoftBank領導。美國的Sprint和台灣的遠傳電信為最初的創始成員。 CBSG旨在透過區塊鏈技術為電信成員及其客戶提供各種服務，如安全的全球數位支付、交易清算、身份驗證、物聯網應用和其他服務。

區塊鏈遠傳電信物聯網
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